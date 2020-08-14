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Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürmeleri çağrısında bulundu.

Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı

Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerde Akdeniz’in doğusundaki durumun ele alındığını aktardı.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin endişe verici olduğunu belirten Seibert, "Gerginliğin azaltılması ve daha fazla tırmandırılmasından kaçınılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel’in bu konuda iki tarafa da aynı mesafede olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Seibert, şunları kaydetti:

"Bunu burada sizin için değerlendirmek istemiyorum. Şansölye ihtilafta olan iki tarafla da görüştü. İki tarafın ve tüm tarafların gerilimin artırılmasından kaçınması ve ihtilaflı konuların çözümünü doğrudan görüşmelerde ele almaları önemli. Bu çağrımız iki tarafa. Merkel’in dün yaptığı iki telefon görüşmesi de buna hizmet ediyor."

Seibert, Fransa’nın bölgeye savaş gemilerini göndermesinin Almanya'nın talep ettiği gerilimin azaltılması yolunda bir adım olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise yorum yapmaktan kaçındı.

Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.

KAYNAK: AA

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