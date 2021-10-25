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10 yaş daha genç görünebilirsiniz! O bitkiyi kullanarak cilt bakımı yaptığınızda...

25.10.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında sarısabır olarak bilinen aloe vera, Afrika'da ölümsüzlük bitkisi olarak anılır. Ana vatanı Afrika'da insanlar bu bitkiyi sıcaktan korunmak için kullanır. Günümüzde pek çok kozmetik ürününün içinde ise nemlendirici olarak yer alır. Peki, aloe veranın içindeki jelimsi yapıyı cilt ve saç bakımında kullanabileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar...

10 yaş daha genç görünebilirsiniz! O bitkiyi kullanarak cilt bakımı yaptığınızda...

Aloe vera, kolay yetişebilen ve kökünden kesilmediği sürece yeni sürgünler veren bir bitki. Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz bu bitki ile çeşitli cilt ve saç maskeleri hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle aloe vera bitkisinin bir parçasını kesebilir ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bir kaşık yardımıyla içindeki kremsi yapıyı cam bir kavanoza alıp dilediğiniz maskenin içinde kullanabilirsiniz. Haydi gelin cilt ve saç bakımında aloe vera kullanımının faydalarına birlikte göz atalım!

CİLTTEKİ AKNE VE SİVİLCELERLE SAVAŞIN

  • Yüzde 96'sı su olan aloe vera, içerdiği salisilik asitle akne ve sivilcelerin baş düşmanı.

  • Ciltteki kızarıklıkları önler ve cildin yağ dengesini sağlayarak sebum üretiminin önüne geçer.

  • İltihap kurutucu ve antibakteriyel olduğu için sivilcelerin kurutulmasında etkili olur.

YAŞLANMA KARŞITI BAKIMIN ÖNCÜSÜ

  • Aloe vera, yüksek oranda su ve mineral barındırdığı için cildi nemlendirip besler.

  • Cilt lekelerindeki rengi zamanla açar ve yok eder.

  • Cilde esneklik kazandırır ve doğal botoks etkisi yaratır.

  • İçerdiği protein ve minerallerle kolajen üretimini arttırır ve cilt bariyerini onarır.

YARA VE YANIKLAR İÇİN DOĞAL MERHEM

  • Böcek ve sinek ısırıklarından kaynaklı yara ve kızarıklıklar için antiseptik görevi görür.

  • Güneş yanığı başta olmak üzere hafif dereceli yanık tedavisinde kullanılabilir.

  • Yanıklar ve izleri geçene kadar düzenli olarak sürülebilir.

PARLAK VE KEPEKTEN ARINMIŞ SAÇLAR MÜMKÜN

  • Saçtaki elektriklenme, kabarma ve karışmayı önler. Saça şekil vermek kolaylaşır.

  • İçerdiği A, C ve E vitamini ile saç diplerini besler ve yeni saç oluşumunu destekler.

  • Ayrıca içerdiği B12 vitamini ile saç dökülmesini de engeller.

  • Kepek sorunu için duş almadan 15 dakika önce saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve ardından durulayın.

  • İleri derecede kepek sorunu için şampuanınızın içine katarak kullanabilirsiniz.

  • Duş aldıktan sonra saçlarınızın kabarmasını önlemek için saçlarınız nemliyken bir miktar aloe vera jeli sürebilir, ardından saçlarınızı kurulayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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