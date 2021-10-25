10 yaş daha genç görünebilirsiniz! O bitkiyi kullanarak cilt bakımı yaptığınızda...

Aloe vera, kolay yetişebilen ve kökünden kesilmediği sürece yeni sürgünler veren bir bitki. Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz bu bitki ile çeşitli cilt ve saç maskeleri hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle aloe vera bitkisinin bir parçasını kesebilir ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bir kaşık yardımıyla içindeki kremsi yapıyı cam bir kavanoza alıp dilediğiniz maskenin içinde kullanabilirsiniz. Haydi gelin cilt ve saç bakımında aloe vera kullanımının faydalarına birlikte göz atalım!

CİLTTEKİ AKNE VE SİVİLCELERLE SAVAŞIN

Yüzde 96'sı su olan aloe vera, içerdiği salisilik asitle akne ve sivilcelerin baş düşmanı.

Ciltteki kızarıklıkları önler ve cildin yağ dengesini sağlayarak sebum üretiminin önüne geçer.

İltihap kurutucu ve antibakteriyel olduğu için sivilcelerin kurutulmasında etkili olur.

YAŞLANMA KARŞITI BAKIMIN ÖNCÜSÜ

Aloe vera, yüksek oranda su ve mineral barındırdığı için cildi nemlendirip besler.

Cilt lekelerindeki rengi zamanla açar ve yok eder.

Cilde esneklik kazandırır ve doğal botoks etkisi yaratır.

İçerdiği protein ve minerallerle kolajen üretimini arttırır ve cilt bariyerini onarır.

YARA VE YANIKLAR İÇİN DOĞAL MERHEM

Böcek ve sinek ısırıklarından kaynaklı yara ve kızarıklıklar için antiseptik görevi görür.

Güneş yanığı başta olmak üzere hafif dereceli yanık tedavisinde kullanılabilir.

Yanıklar ve izleri geçene kadar düzenli olarak sürülebilir.

PARLAK VE KEPEKTEN ARINMIŞ SAÇLAR MÜMKÜN