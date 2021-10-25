10 yaş daha genç görünebilirsiniz! O bitkiyi kullanarak cilt bakımı yaptığınızda...

Aloe vera, kolay yetişebilen ve kökünden kesilmediği sürece yeni sürgünler veren bir bitki. Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz bu bitki ile çeşitli cilt ve saç maskeleri hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle aloe vera bitkisinin bir parçasını kesebilir ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bir kaşık yardımıyla içindeki kremsi yapıyı cam bir kavanoza alıp dilediğiniz maskenin içinde kullanabilirsiniz. Haydi gelin cilt ve saç bakımında aloe vera kullanımının faydalarına birlikte göz atalım!
Yüzde 96'sı su olan aloe vera, içerdiği salisilik asitle akne ve sivilcelerin baş düşmanı.
Ciltteki kızarıklıkları önler ve cildin yağ dengesini sağlayarak sebum üretiminin önüne geçer.
Aloe vera, yüksek oranda su ve mineral barındırdığı için cildi nemlendirip besler.
Cilt lekelerindeki rengi zamanla açar ve yok eder.
Cilde esneklik kazandırır ve doğal botoks etkisi yaratır.
Böcek ve sinek ısırıklarından kaynaklı yara ve kızarıklıklar için antiseptik görevi görür.
Güneş yanığı başta olmak üzere hafif dereceli yanık tedavisinde kullanılabilir.
Saçtaki elektriklenme, kabarma ve karışmayı önler. Saça şekil vermek kolaylaşır.
İçerdiği A, C ve E vitamini ile saç diplerini besler ve yeni saç oluşumunu destekler.
Ayrıca içerdiği B12 vitamini ile saç dökülmesini de engeller.
Kepek sorunu için duş almadan 15 dakika önce saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve ardından durulayın.
İleri derecede kepek sorunu için şampuanınızın içine katarak kullanabilirsiniz.
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