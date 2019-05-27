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Alt geçide atlayan genç, otomobil çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

MALATYA'da, intihar etmek için Adliye Kavşağı'ndaki üst geçitten atlayan Hakan Geçit (22), bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kaldı.

Alt geçide atlayan genç, otomobil çarpmasıyla öldü

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, intihar etmek için Adliye Kavşağı'ndaki üst geçitten atlayan Hakan Geçit (22), bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Geçit, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, akşam saatlerinde Adliye Kaşvşağı'ndaki üst geçitte meydana geldi. İntihar etmek üzere üst geçide çıkan Hakan Geçit, kısa süre korkuluklarda tutunduktan sonra çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında kendini boşluğu bıraktı. Yaklaşık 5 metreden yola düşen Geçit'e, bu sırada yoldan geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Geçit, çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hakan Geçit, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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