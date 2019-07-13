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Altay’ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Altay, bir konser için Antalya’dan Kıbrıs’a gitmek istedi.

Altay’ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Ünlü sanatçı Altay, bir konser için Antalya’dan Kıbrıs’a gitmek istedi. Kıbrıs’a gideceği uçak rötar yapan Altay’ın orkestrası, havalimanında mini bir konser ve dans gösterisi yaparak havalimanındaki yolcuları eğlendirdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.
Ünlü sanatçı Altay ve orkestrası, bir konser nedeniyle Antalya’dan Kıbrıs’a gitmek istedi. Antalya Havalimanı’na gelen ekip, bir müddet bekledi, daha sonra ise Kıbrıs uçağının rötar yaptığı yolculara bildirildi.
Bunun üzerine Dış Hatlar Terminalinde bekleyen ekip, enstrümanlarını çalmaya başladı. Orkestra, hareketli parçalar çaldıkça dikkatleri üzerine çekti ve adeta mini bir konser verdi. Bekleme salonundaki yolcularda, ekibin çaldığı parçalara eşlik ederek canlı müzik performansının tadını çıkardı. Tüm bu anlar ise cep telefonlarına kaydedildi.

"Komando Marşı" ile konsere hazırlandılar
Ünlü sanatçının sahne alacağı Kıbrıs’ta ise konser öncesi Altay ve ekibi düz koşu ile ısınma turu attı. "Komando Marşı" ile sahne alacağı mekanda ısınma turu atan Altay ve orkestrası, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Altay ve ekibinin eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.

Altay’ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

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