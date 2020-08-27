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  4. 'Altın aradığımı sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşırmadan edemiyor

'Altın aradığımı sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşırmadan edemiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Boş zamanlarında sahilde elindeki dedektörle dolaşan Himmet Tan Kıymaz, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmadan kendine görev bildiği işini yapmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Kıymaz, mesai saatleri dışında boş kaldığı zamanlarını sahili ve denizi temizlemekle geçiriyor. İnsanlara ve hayvanlara zarar veren metalleri toplayan Kıymaz, sahilde bulduğu paralarla da çikolata alıp çocukları sevindiriyor.

12 yaşından beri denize dalan Kıymaz, denizin içerisinde bulduğu cam, metal ve diğer materyallerin yanı sıra üzerine ahşap sap taktığı dedektör ile sahildeki metalleri topluyor.

Sahilde zararlı metallerin yanı sıra Türk Lirası ve değişik ülkelere ait metal paralar da bulduğunu belirten Kıymaz, bulduğu metal paralarla çikolata alıp çocuklara dağıtıyor.

11 yıldır Manavgat Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Himmet Tan Kıymaz, boş zamanlarını Sorgun ve Boğaz mevkii başta olmak üzere Manavgat sahillerinde insanlara ve hayvanlara zarar veren metalleri toplamakla geçiriyor.
Her gün torbalar dolusu zararlı materyal toplayan Kıymaz, vatandaşları sahillere başta metal ve cam olmak üzere hiçbir şey atmamaya davet etti.

“ALTIN ARADIĞIMI ZANNEDİYORLAR”

12 yaşından bu yana Sorgun ve Boğaz mevkiinde dalış gerçekleştirdiğini belirten Himmet Tan Kıymaz “Denizin içinden çıkarıp sahile bıraktığım bira şişelerinin ve pet şişelerin haddi hesabı yok. Çıkardığım çok çeşit bu tür materyalleri temizlik işlerindeki arkadaşlarımız düzenli olarak toplarlar. 11 yıldır da Manavgat zabıtası olarak görev yapmaktayım. Mesaiden sonra vaktimi deniz kenarlarında geçiririm. Geçenlerde bir bayan ayağına çivi battığını söyleyince üst aramalarında kullandığım basit dedektöre vileda sapı uydurup sahilde denedik baktık ki oluyor. Kumun içinden sizin de gördüğünüz gibi kısa zamanda sahilden topladığım metal tarzı unsurlar 20 büyük çöp torbasını buldu. Doğaya ve hayvanlara zararı olan bu atıkları plajlarımızdan büyük ölçüde arındırdık. Herkesin merak konusu olan bu uygulamada altın aradığımızı zanneden arkadaşların ikinci kelimesinin ise bizim köyde diye devam ediyor olması. Altını göstermeyen bu dedektör ile topladığımız bozuk paralarla da çocuklara çikolata alıp dağıtıyoruz. Tek istediğimiz ise insanlardan çevreye karşı daha duyarlı olmaları. Bu sahil, bu deniz, bu Manavgat bizim arkadaşlar. Lütfen sahip çıkalım” diye konuştu.

İHA

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