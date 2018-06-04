Altın baharat zerdeçal hangi hastalıkları tedavi ediyor?

Daha az ağrılı eklemler Araştırmalar zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve anti-enflamatuar yani iltihap giderici olduğunu kanıtlıyor. Kan temizyen baharat zerdeçal içerisindeki kurkumin sayesinde anti-intihapsal ajan olarak görev yapar. 2006 yılında yapılan bir çalışmada zerdeçalın artrit eklem iltihabını azalttığını ortaya çıkardı. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göreyse osteoartrit diz ağrısı olan insanlardan zerdeçalı günlük 800 mg ibuprofen alanlardan daha çok ağrılarının azaldığı gözlendi. Bu baharatı kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte zerdeçal alınmaması. Diyabet Zerdeçalın diyabet tedavisinde etkisini konu alan bir araştırma 2009 yılında Biochemistry and Biophysical dergisi tarafından yayınlandı. Bu araştırmada zerdeçalın aktif maddesi Curcumin’in diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçtan 500 kat daha etkili olduğu tespit edildi. Zerdeçal bileşimindeki curcumin adlı madde ile insülin direncini azaltır ve kan şekerini düşürür. Düzenli tüketildiğinde diyabeti olanların kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Zerdeçalı bitki çaylarına ekleyerek, meyvelere, sebze yemeklerinize ve salatalarınıza serperek tüketebilirsiniz. Maksimum fayda sağlamak için zerdeçalın bağırsaklardan emilimini artırmak gerekir. Bunun için de karabiber ve zeytinyağı ile karıştırarak tüketimi sağlanmalıdır.

Sindirim Zerdeçalın aktif maddesi Curcumin, safra kesesinin safra üretimini arttırarak sindirimi rahatlatır. Yakın zaman önce, Almanya’da yiyecek ve ilaçları denetleyen komisyon, zerdeçalın sindirim problemleri için kullanılmasını onaylamış. Ancak bulguları doğrulamak için daha fazla deneye ihtiyaç vardır. Kan basıncı Zerdeçal, içeriğindeki kürkümin sayesinde oluşan antioksidan ve anti-enflamatuvar etkisinden dolayı tedavi olarak çok önemli bir yere sahiptir. İlk faydalarından birisi vücuttaki inflamasyonu azaltma gücüdür, aynı zamanda yüksek kan basıncını ve diğer inflamatuvar problemleri kontrol etmeye yardımcı olur. Karabiber ile tüketildiğinde vazodilasyon (damar genişlemesi) etkisi vardır. Bu da dolaşım için harika bir durumdur ve ayrıca arter duvarlarını temiz tutar. 2013 yılında yapılan bir Fitoterapi Araştırması raporunda, günde 1 gram curcumin alan kişilerin trigliseridleride azalma tespit edilmiştir. Kanser ve Alzheimer hastalığı Beyin hücreleri üzerinde bazı umut verici laboratuvar araştırmalarına rağmen zerdeçalın Alzheimer hastalığı olanlar üzerinde çok az yararı ya da hiç faydası olmamıştır. 2016 yılında İngiliz Journal Of Nutrition'da yapılan incelemede de Alzheimer hastalığı olan insanlar için curcumin beklenen faydalarını sağlayamamıştır.

Zerdeçalla ilgili çalışmalar ümit verici ancak yapılan bir araştırmaya göre kanser tedavisi için daha fazla çalışma, daha fazla klinik çalışma yapılması gerekiyor. 2016 yılında, Newcastle Üniversitesi'nde altı hafta boyunca alınan günlük bir çay kaşığı zerdeçalın, depresyon, astım, egzama ve kansere karışan genleri manipüle etme gücüne sahip olduğunu gösterdi. Zerdeçalın cilde faydaları – Zerdeçal ile pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

– İltihap önleyici etkisi sayesinde sivilceleri önler ve iyileştirici etki gösterir.

– Egzamaya iyi gelir, kaşıntıyı hafifletme özelliği vardır.

– Cilt pigmentasyonunu korur.

– Cildin elastikiyetini korur ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

– B6 vitamini açısından zengin olduğu için hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

– Antioksidan özelliği sebebiyle vücudu hastalıklara karşı korur.

– İçindeki potasyum sayesinde kuru ciltlerin nemlendirilmesine yardımcı olur. Zerdeçal, güzellik için kullanım açısından genel olarak sorunsuz bir baharattır aslında. Ancak elbette çok hassas cilt yapısına sahip olanlar, bilinen bir cilt hastalığı olanlar veya başka rahatsızlıkları olan doktora danışmadan gerek yemeklerde gerekse cilt bakımında zerdeçalı denememeleri gerekir.