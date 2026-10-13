2026'yı başladıkları gibi bitirmeyecekler! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerine oturuyor

Şimdi bahsedeceğimiz bu 4 burç, Astrolog May'a göre 2026'nın sonuna doğru başka bir hayat yaşamaya başlayacak. Yıla kötü başlamış olsalar dahi kapanışta 'başka bir hayat' var...

Astrolog May, Mars'ın Aslan burcundaki hareketinin oldukça güçlü bir döneme işaret ettiğini belirterek bu süreci, “Bu transit öncesinde bir hayat, sonrasında ise başka bir hayat var” sözleriyle yorumluyor.

Astrolojik yorumlara göre harekete geçme ve mücadele enerjisiyle ilişkilendirilen Mars'ın etkisi, uzun zamandır gerçekleştirmek istediği planları bulunan bazı burçlara ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlayabilir.

1. ASLAN

Listenin ilk sırasında Aslan yer alıyor. Jüpiter'in yaz başından bu yana Aslan burcunda bulunması, bu burcun yılın ikinci yarısında daha güçlü ve iddialı hissetmesine zemin hazırlıyor. Temmuz ayında Güney Ay Düğümü'nün, eylül ayında ise Mars'ın Aslan'a geçmesiyle birlikte değişimin daha da hızlanabileceği belirtiliyor.

May'e göre bu astrolojik görünüm, Aslanların artık kendilerine hizmet etmeyen bazı hedefleri ve davranış biçimlerini geride bırakmalarına yardımcı olabilir. Başkalarının onayını almak veya kendini kanıtlamak yerine gerçekten ne istediklerine odaklanacakları bir dönem başlayabilir.

Astroloğa göre Aslan burçları, 2026'nın başındaki hallerinden oldukça farklı bir noktada yılı tamamlayabilir.

2. KOVA

Yılın geri kalanında önemli değişimler yaşayabileceği düşünülen bir diğer burç ise Kova. Astrolojik yorumlara göre Mars'ın Aslan'daki konumu, Kovaların çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilir. Kimin gerçekten yanlarında olduğunu ve hangi ilişkilerin artık kendilerine iyi gelmediğini daha net görmeleri mümkün.

Üstelik Pluto'nun 2024'ten bu yana Kova burcunda bulunması ve uzun yıllar burada kalacak olması, bu burç için çok daha uzun soluklu bir dönüşüm sürecine işaret ediyor.

May, özellikle çevreden gelecek tavsiyelere kulak verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bir öğretmen, mentor veya deneyimli bir kişinin söyleyecekleri Kovaların bakış açısını değiştirebilir ve yılı çok daha farklı bir noktada kapatmalarına yardımcı olabilir.

3. AKREP

Akrep burçları için değişimin merkezinde bu kez kariyer bulunuyor.

Astrolojide Aslan, Akrep burcunun kariyer, toplumdaki konum, görünürlük ve başarıyla ilişkilendirilen 10. evini yönetiyor. Mars'ın burada bulunması ise Akreplere iş hayatında ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlayabilir. Uzun zamandır terfi, yeni bir iş veya daha fazla görünürlük isteyen Akrepler için harekete geçme zamanı olabilir.

Ancak astrolog May'e göre mesele yalnızca daha başarılı olmak değil. Akrepler aynı zamanda “Benim için başarı gerçekten ne demek?” sorusuyla karşı karşıya kalabilir.

Bir zamanlar çok önemli görünen bir kariyer hedefinin artık aynı anlamı taşımadığını fark edebilir veya kendilerini sürekli kanıtlamaya çalıştıkları bir dönemi geride bırakabilirler.

4. BOĞA

Boğa burçlarında ise yılın son dönemindeki değişimin ağırlıklı olarak ev ve aile hayatında yaşanabileceği öngörülüyor. May, Boğalar için “Her zaman istediğiniz evi ve yuva düzenini yaratacaksınız” yorumunda bulunuyor. Bu bazı Boğalar için ev satın almak veya taşınmak anlamına gelebileceği gibi, bazıları için aileyi büyütmek ya da mevcut yaşam alanında önemli değişiklikler yapmak şeklinde ortaya çıkabilir.

Mars'ın Boğa'nın dördüncü evindeki hareketi aynı zamanda geçmiş, aile bağları ve kişinin kökleriyle ilgili konuları da gündeme getirebilir. Yıl sona ererken Boğaların yaşam alanları ve özel hayatları konusunda kendilerini daha iyi hissettikleri yeni bir düzen kurabilecekleri öngörülüyor.