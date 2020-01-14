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  4. Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kütahya’da, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Kütahya’da, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan E.Ç. (35), E.A. (37) ve F.K.’yi (29) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca jeneratör, kırıcı delici matkap ve beton delme makinesi ele geçirdi. Şüphelilerin 5 metre derinlikte çukur kazdıktan sonra 10 metre yatay kazı yaptığı tespit edildi.

Zanlıların, bir oda içinde altın dolu lahit olduğu söylentileri üzerine kazı yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

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