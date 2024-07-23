Altın fiyatlarında o tarihe dikkat! Astrolog Öner Döşer 'Alım fırsatı olabilir' diyerek açıkladı

Açıklamalarıyla dikkat çeken Astrolog Öner Döşer, Sözcü Tv'nin YouTube kanalında yayımlanan Gökyüzü Sohbetleri adlı programda altın fiyatlarını astroloji açısından değerlendirdi. Döşer, İngiliz Finansal Astrolog Christin Skinner'ın da verdiği bilgiler ışığında yatırım tavsiyesi olmamakla beraber altın alımında önemli tarihi açıkladı.

Sunucu Simge Fıstıkoğlu, Astrolog Öner Döşer'e "Özellikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altında, bitcoinde, kripto varlıklarda, genel olarak finans alanında beklentileriniz neler? Belki yine bu hafta için uyarılarınız olabilir." şeklinde bir soru yöneltti.

AĞUSTOS AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Astrolog Öner Döşer, "Şöyle, ağustos ortasında İngiliz finansal astrolog Christin Skinner'ın verdiği bilgiye göre, bu konularda gerçekten çok deneyimli ve istatistikler tutuyor, özellikle ağustos ortasında altın fiyatlarında hatır sayılır bir yükseliş olabilir. O zaman bu demektir ki bu sıralar bazı düşüşler varsa belki de ileri dönük alım fırsatı olabilir. Aslan burcu altınla alakalı astrolojide. Dolayısıyla tam da Güneş aslan burcuna geçiyor." dedi.

"ALIM FIRSATI OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Altın fiyatlarında alım fırsatı olabileceğinin altını çizen Öner Döşer, "Önümüzdeki hafta aslan burcunda yeni ay var. Sanıyorum bu en çok altın fiyatlarıyla bağlantılı gelişmeleri beraberinde getirecek. Yani çok güzel yeni aylar büyümeyi beraberinde getirdiği için özellikle önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan yeni aydan sonra fiyatlarda daha fazla büyüme olabilir. Şu anda ay küçülmekte.

Yani fiyatların henüz daha çok yükselemediği bir zaman dilimi olarak düşünebiliriz. Demek ki 2 hafta sonra gerçekleşecek olan yeni Ayla beraber belki de Bu fiyatların büyüyeceğini gösteriyordur. Şimdi bu bir alım fırsatı olarak düşünülebilir." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.