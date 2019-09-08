Altın Güvercin sahibini buldu

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 6 yıl aranın ardından yeniden kanatlanan 22. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinciliği 25 yaşındaki Gökçe Özgül, “ Sen Bana Canlı Lazımsın “ isimli eseri ile kazandı. 2 Eylül’de başlayan Türkiye’nin ilk ve tek Beste Yarışması Altın Güvercin, bu akşam Yavansu Mahallesi’ndeki Kuşadası Belediyesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da yapılan büyük final ile son buldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte çok sayıda Kuşadalının ve tatilcinin izlediği büyük final gecesi büyük ilgi gördü. yarışma kapsamında gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü, ünlü yorumcu ve şarkıcı Alpay’a verildi. Ödül töreninden önce genç sanatçı Edis sahne aldı. Hayranlarından büyük ilgi gören genç sanatçı, Altın Güvercin final gecesine büyük heyecan ve coşku kattı.

Daha önceden seçilen 10 bestenin Turhan Yükseler orkestrası eşliğinde sahne aldığı büyük finalde, Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası’ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten’in oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler belirlendi. Juri 10 eser arasından birinciliğe ve Altın Güvercin’e Söz-Müzik ve Yorumculuğunu Gökçe Özgül, “ Sen Bana Canlı Lazımsın “ isimli layık buldu. Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan besteci Gökçe Özgül, “ Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu “ dedi. Altın Güvercin’in sahibi olan besteci ve yorumcu Gökçe Özgül’ü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da “ hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 6 yıl aradan sonra bize bu güzelliği yaşattığı için çok değerli Kuşadası Belediye Başkanımı Ömer Günel’i tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu güzel kurtuluş günümüzde üzücü bir haber almıştık. Mardin Özel Hareket şube Müdürü PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kez daha terörü lanetliyorum “ dedi. Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 gün boyunca Kuşadası’nın kültür, sanat ve müziğe doyduğunu belirterek, “ 6 yıllık bir aranın ardından yeniden kanatlandırdığımız Altın Güvercin’de büyük finalin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası’nın en önemli markasını yeniden ayağa kaldırdığımız ve altın güvercini yeniden uçurduğumuz için mutluyuz. Katkı koyan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz “ dedi.

Bu arada, Yarışmada ikinciliği, gümüş güvercini ve 30 bin lira para ödülünü Prova isimli eseriyle Selehattin Erhan ödüllerini CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız’dan, üçüncülüğü, bronz güvercini ve 20 bin lira para “ Korkarım “isimli eseriyle kazanan besteci K.Gökhan Varol’da ödüllerini Organizatör Ahmet San’dan aldı. 22. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda en iyi yorumcu ödülünü ise Prova isimli eseri seslendiren Duygu Karakuş kazandı. Karakuş, en iyi yorumcu ödülünü CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun elinden aldı.