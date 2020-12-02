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  4. Altın kuralı paylaştı! Yılbaşı ağacının daha dolgun ve uzun görünmesi için...

Altın kuralı paylaştı! Yılbaşı ağacının daha dolgun ve uzun görünmesi için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mağazalarda yılbaşı ağaçlarını süslemekle görevli olan kadın işinin sırrını Noel ağacı sırrı diye paylaştı. TikTok'ta yayınladığı video ile 750 binin üzerinde görüntülenme aldı.

Altın kuralı paylaştı! Yılbaşı ağacının daha dolgun ve uzun görünmesi için...

ABD'li bir TikTok kullanıcısı yılbaşı ağacı süslemek isteyenler için işin sırrını verdi.

Yapay ağaçların dolgun ve büyük görünmesi için her zaman ağaç dallarının yukarı şekilde bakmasını sağlıyoruz diyen kadın tavsiyesiyle dikkat çekti.

@lifehacks1989

Christmas tree hack #christmas #tree #treeha

♬ original sound - Taylor

Mağazalarda vitrinler için Noel ağaçları hazırlarken her zaman bu tekniği kullanma talimatı verildiğini söyleyen kadına izleyicilerden biri şöyle cevap verdi: 'Ağacımı sanırım yeniden yapacağım. Bunu bilmiyordum teşekkürler' dedi.

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