Altın kuralı paylaştı! Yılbaşı ağacının daha dolgun ve uzun görünmesi için...

ABD'li bir TikTok kullanıcısı yılbaşı ağacı süslemek isteyenler için işin sırrını verdi.

Yapay ağaçların dolgun ve büyük görünmesi için her zaman ağaç dallarının yukarı şekilde bakmasını sağlıyoruz diyen kadın tavsiyesiyle dikkat çekti.

Mağazalarda vitrinler için Noel ağaçları hazırlarken her zaman bu tekniği kullanma talimatı verildiğini söyleyen kadına izleyicilerden biri şöyle cevap verdi: 'Ağacımı sanırım yeniden yapacağım. Bunu bilmiyordum teşekkürler' dedi.

