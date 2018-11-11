HABER

Altın Örümcek'te halkın favorisi Teknosa

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Teknosa, Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Perakendecilik & Mağazacılık" kategorisinde halkın oylarıyla birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Perakendecilik & Mağazacılık" kategorisinde halkın oylarıyla birinci seçildi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Web Ödülleri'nde halkın favorileri belli oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 69 ildeki 207 mağazası ve yenilikçi online alışveriş platformu "teknosa.com" ile yüzlerce projenin yarıştığı Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Perakendecilik & Mağazacılık" kategorisinde "Halkın Favorisi" olmayı başardı.

5-28 Eylül'de "www.altinorumcek.com" üzerinden yapılan halk oylamasında bu yıl 30 bini aşkın tekil kullanıcı 200 binin üzerinde oy kullandı.

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Şikagolu 2 kardeş, ünlü iş adamının babaları olduğunu iddia ediyorŞikagolu 2 kardeş, ünlü iş adamının babaları olduğunu iddia ediyor
Defineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılarDefineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teknosa

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.