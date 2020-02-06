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Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor! Bakın hangi rahatsızlıkları gideriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Alüminyum folyoyu daha çok mutfakta kullanmaya alışkınız ancak birçok farklı alanda da kullanıldığını bilmelisiniz. Öyle ki bu folyo ağrı, grip, soğuk algınlığı, yanıklar ve genel yorgunluk gibi sorunlar da dahil olmak üzere birçok yaygın rahatsızlıklarda kullanılabilir.

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor! Bakın hangi rahatsızlıkları gideriyor

Alüminyum folyo, Çin ve Rusya'da alternatif tıpla uğraşan şifacılar tarafından kullanılan vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Alternatif tıpla ilgileniyor, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelen yöntemleri denemekten çekinmiyorsanız, doğru haberdesiniz! Nedenini öğrenmek için bu makaleyi okumaya devam edin.

KAS VE EKLEM AĞRISINDA

Alüminyum folyo kas ve eklem ağrıları için çözüm olabilir. Ağrılı alanı alüminyum folyo ile sarın ve ardından bantla sabitleyin. İşini yapabilmesi için folyoyu bütün gece bu şekilde bekletin. edaviyi on ila on iki gün boyunca tekrarlayın ve ardından bir hafta ara verin. Ağrı belirgin şekilde azaltılabilir.

SOĞUK ALGINLIĞINDA

Hapşırma, burun akıntısı, kırmızı gözler: hepimiz soğuk algınlığının çok sinir bozucu olduğunu biliyoruz. Enfeksiyonu azaltmak için alüminyum folyo kullanılabilir. Sadece birkaç gün içinde semptomlarınız hafifleyebilir. ayağınızı alüminyum folyo ile sarın ve bir saat dinlendirin. Sonra açın ve iki saat bekleyin, sonra ayağınızı tekrar sarın ve bir saat daha dinlendirin. Bunu iki saatlik bir aradan sonra tekrarlayın. Yedi günlük bir tedaviden sonra soğuk algınlığınız geçebilir.

YANMALAR

Elinizi kaynar suda ya da sıcak fırın tepsisinde mi yaktınız? İlk olarak, yaralı cildi birkaç dakika soğuk akan suyun altında tuttuğunuzdan emin olun. Sonra dikkatlice kurutun. Cilt hasarlıysa, bölgeyi steril bir gazlı bezle veya yumuşak bir bezle silin. Yanık kremi sürün ve yaraya gazlı bez koyun. Ağrı kesilene kadar yaralı bölgeyi alüminyum folyo ile kaplayın. Not: Cildiniz ciddi şekilde hasar görürse, lütfen doktorunuzla temasa geçin.

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YORGUNLUK

Kronik yorgun olmanın hayatınız üzerinde büyük etkisi olabilir. Ancak hızlı bir şekilde tekrar formda kalmak istiyorsanız, alüminyum folyo size bu konuda yardımcı olabilir. Dondurucuya birkaç saat boyunca birkaç şerit koyun ve ardından yüzünüze ve yanaklarınıza yerleştirin. Şeritleri birkaç dakika bekletin kendinizi yenilenmiş ve daha az yorgun hissedeceksiniz.

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