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Aman dikkat! Genç kadına kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı sürüldü neredeyse kör oluyordu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

İngiltere Luton'da yaşayan 20 yaşındaki Megan Rixson, geçtiğimiz gün Twitter'da korkutucu bir video paylaştı. Kırmızı, şişmiş ve sulu bir görünümde olan gözlerini açmakta zorlanan Megan, kadınlara güzellik salonu seçerken dikkatli olun uyarısı yaparken bu hale gelmesinin sebebini bakın nasıl anlatıyor.

Aman dikkat! Genç kadına kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı sürüldü neredeyse kör oluyordu

İngiltere'de yaşayan genç kadın, güzellik salonunun kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı sürmesi nedeniyle neredeyse gözlerinden oluyordu. Hikayesini Twitter'da anlatan Megan Rixson şöyle konuşuyor: ''Her zamanki gibi takma kirpik taktırmak için bir güzellik salonuna gittim. Burası daha önce gitmediğim bir yerdi. Basit bir olayın gözlerimi kör edebileceği ihtimalini hiç düşünmedim. Güzellik salonu çalışanı yapıştırıcıyı kirpik diplerime uygularken gözlerim şişmeye, sulanmaya başlamıştı. Ancak işlemi yapan kişi bunun normal olduğunu söyledi.

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Göz kapaklarımı kontrol edemiyor, kapanmasına engel olamıyordum. 2 saat boyunca görme yetimi kaybettim. Tek başına hareket edecek halde olmadığım için erkek arkadaşımı arattırdım. Doktora gittiğimde kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı kullanıldığını öğrendim. Gözlerim aslında tamamen kapalıydı. Ancak doktor olabildiğince açık tutmamı söyledi. Gözlerimi sadece bu kadar açabiliyorum. Ziyaret ettiğiniz salonun saygın, bilinen bir yer ve temiz olduğundan emin olun. Gittiğiniz yer hakkında bilgi edinin, arkadaşlarınızdan tavsiye alın.''

New York'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Amy Kendall, bu tür durumlar yaşanmaması için yapılabilecek birkaç şey olduğunu söyledi. Amy, ''gideceğiniz yeri önceden araştırın. Sosyal medya hesaplarında kendi işlerini değil de başka bir yerin çalışmalarını yayınlıyorlarsa bu kötü bir işarettir. Alerjiniz varsa bunu mutlaka işlemi yapacak kişiye söylemelisiniz.

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Nitelikli olduklarından emin olun. Saygın bir marka ürünlerinde formaldehit kullanmamalı kullanılacak ürünün içeriğine mutlaka bakın. Uygulama sırasında yanlış giden bir şeyler hissediyorsanız konuşun. Örneğin bazı insanlar hassas gözlere sahiptir ve işlem sırasında sulanabilirler ancak herhangi bir yanma veya kaşıntı varsa işlemi durdurmalısınız'' diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Megan Rixson takma kirpik

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