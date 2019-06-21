Aman dikkat! Genç kadına kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı sürüldü neredeyse kör oluyordu

İngiltere'de yaşayan genç kadın, güzellik salonunun kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı sürmesi nedeniyle neredeyse gözlerinden oluyordu. Hikayesini Twitter'da anlatan Megan Rixson şöyle konuşuyor: ''Her zamanki gibi takma kirpik taktırmak için bir güzellik salonuna gittim. Burası daha önce gitmediğim bir yerdi. Basit bir olayın gözlerimi kör edebileceği ihtimalini hiç düşünmedim. Güzellik salonu çalışanı yapıştırıcıyı kirpik diplerime uygularken gözlerim şişmeye, sulanmaya başlamıştı. Ancak işlemi yapan kişi bunun normal olduğunu söyledi.

Göz kapaklarımı kontrol edemiyor, kapanmasına engel olamıyordum. 2 saat boyunca görme yetimi kaybettim. Tek başına hareket edecek halde olmadığım için erkek arkadaşımı arattırdım. Doktora gittiğimde kirpik yapıştırıcısı yerine oje tutkalı kullanıldığını öğrendim. Gözlerim aslında tamamen kapalıydı. Ancak doktor olabildiğince açık tutmamı söyledi. Gözlerimi sadece bu kadar açabiliyorum. Ziyaret ettiğiniz salonun saygın, bilinen bir yer ve temiz olduğundan emin olun. Gittiğiniz yer hakkında bilgi edinin, arkadaşlarınızdan tavsiye alın.''