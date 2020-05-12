Aman dikkat! Makyaj mendilleri cildinize zarar verebilir

Makyaj mendillerinin cildinizi olumsuz yönde etkileyebileceği 6 yolu sizin için bir araya getirdik.

KURULUĞA NEDEN OLABİLİRLER

Islak mendiller, makyajınızı çıkartan alkol içerir ancak cildinizin doğal yağlarını da alır. Nem eksikliği kuruluğa ve kuru cilde yol açar. Yine de, bu mendiller yüzünüzü etkili bir şekilde temizlemez ve hala kalıntıları geride bırakarak cildinizi daha az emici hale getirir.

ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİRLER

Islak mendil kullanmanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Kızarıklık ve pigmentasyon yaygındır, ancak ciddi reaksiyonlar da olabilir. 2015 yılında, bir kadın benzer bir reaksiyon yaşadı ve ıslak mendiller nedeniyle, parmaklarında ve yüzünde yanık benzeri kabarcıklarla kaldı. Gerçekten bir mendil kullanmanız gerekiyorsa, önce etiketi okumanız ve malzemeleri kontrol etmeniz önerilir.

TIKANMIŞ GÖZENEKLERE YOL AÇABİLİRLER

İnsanlar kir, fazla yağ, makyaj ve benzeri şeylerden kurtulmak için yüz mendilleri kullanırlar ancak kalıntıların her zaman geride kaldığının farkında değildirler. Bu, tıkanmış gözeneklere yol açar.

KANSERE NEDEN OLABİLİRLER

Islak mendillerdeki 'ıslak', cildinize zararlı kimyasallar ve koruyuculardan başka bir şey değildir. Parabenler gibi kimyasal madde, östrojenin özelliklerini taklit ettiği ve meme hücresi büyümesini artırabildiği için meme kanserine neden olmuştur.