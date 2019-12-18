Aman dikkat ölüme bile yol açabiliyor! İşte hamileyken tüketilmemesi gereken gıdalar

Dr. Fevzi Özgönül, özellikle hamilelik esnasında bazı besinlerin tehlikeli olabileceğini ve bir besinin anne adayları için risk taşımasının çeşitli sebepleri olduğunu söyledi.

Dr. Özgönül, diğer tehlikeli besinleri ise şöyle sıraladı: Şekerli besinler; özellikle şeker metabolizmasının bozulması hem anne hem de bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Zaten hamilelik esnasında çok hassas bir konuma gelen bu durum, hamile bir hanımın fazla şekerli veya unlu gıdaları tüketmeye başlaması ile hem kilo problemi hem de diyabet riski olarak karşımıza çıkmaktadır.

Soyalı ürünler; Soya genetiği, oynanmış enzimler içerdiği için hem anne hem de bebek sağlığı açısından bu dönemde tüketilmemesi gereken besinlerin başında gelmektedir.

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri; Listeria adlı bir bakteri en çok süt ve süt ürünlerinden bulaşabilmektedir. Süt ürünlerinde kaynatma veya pastörize etmek bu bakterinin ölmesini sağlar. Fakat çiğ olarak hazırlanan süt ve süt ürünlerinde üreyen bu bakteri, soğuk algınlığına benzer bir belirti ile başlayıp hamilelikte risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle kaynatılmamış yada pastörize edilmemiş ürünler kullanılmamalıdır.