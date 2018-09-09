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Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

Afganistan'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, 5 gündür Amasya'da cami avlusunda kalıyor.

Afganistan'da yaşanan iç savaştan kaçan ve yasa dışı yollardan sınırı geçerek Ankara'ya, oradan da Amasya'ya gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, Mehmetpaşa Mahallesi Gümüşlü Camii avlusuna yerleşti.

Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor

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5 gündür cami avlusunda zor şartlarda kalan sığınmacılar, serdikleri örtü ve kartonlar üzerinde geceliyor.
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Elbiselerini şadırvanda yıkayan ve cami etrafındaki korkuluklara asan Afgan sığınmacılar, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.
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Amasya’da kalacak kiralık ev aradıklarını ancak kendilerine ev verilmediğini anlatan sığınmacılar, çaresizlikten cami avlusunda kaldıklarını belirtti.
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Afgan sığınmacı Abdullah Khavari ülkelerindeki iç savaştan kaçtıklarını belirterek, "Ankara’dan başvuru yaptık, Ankara’da bizi Amasya’ya gönderdi. 5 gündür caminin avlusunda kalıyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Amasya göçmen

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