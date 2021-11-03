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  4. Amasya'nın gizemli lezzeti çatal çorba! Yiyen tadına doyamıyor

Amasya'nın gizemli lezzeti çatal çorba! Yiyen tadına doyamıyor

03.11.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatal çorba, Amasya mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetler arasında yer alıyor. Ancak çatal çorbanın tadından çok adı merak ediliyor. Ne yapımında ne de tüketiminde çatal kullanılan bu lezzet, özellikle de kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yıllardır yapılmasına rağmen adının nereden geldiği bilinmeyen çatal çorba, gizemini korumaya devam ediyor.

Amasya'nın gizemli lezzeti çatal çorba! Yiyen tadına doyamıyor

Çatal çorba, yeşil mercimek, yarma, soğan, kıyma, yağ, su, salça ve nane kullanılarak pişiriliyor. Yıllardır yapmasına rağmen isminin kaynağını bilemediğini belirten Murat Devek, “Neden ‘çatal çorba’ denildiğini bilmiyoruz. Araştırmalar yaptım. Ancak bilinen bir hikayesi yok” diyor.

"İSMİNİ AÇIKLAYACAK BİR GURMEYE RASTLAMADIK"

Kentin tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç de, “Neden ‘çatal çorba’ denildiğini açıklayacak bir gurmeye rastlamadık” diye konuştu.

Kocacık Çarşısı'nda eşiyle birlikte restoran işleten Fatma Arslan da bu çorba türünün ismi hakkında bilgilerinin bulunmadığını anlatırken Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz ise çatal çorbayı annesinin pişirerek keyifle yedikleri günleri hatırlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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