Amasyalı öğrencilerden takdir toplayan davranış! Bakkal bile şaşırdı: İlk defa karşılaşıyorum

Amasya’da Ziyapaşa Ortaokulu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi iki ailenin mahalle bakkalına olan borcunu ödedi. Veresiye defterindeki borcu silerken bu duruma çok şaşırdığını belirten 20 yıllık bakkal Mehmet Dikdere, “Çocukların hesap kapattığı durumla ilk defa karşılaşıyorum. 20 yıllık bakkalım, çocukların hesap kapattığı durumla ilk defa karşılaşıyorum. Maşallah çocuklara. En çok çocuklara hizmet veriyordum. Yine onlar bizim yüzümüzü güldürdü” dedi.

5 SINIF BİR ARAYA GELDİ

Ramazan ayı dolayısıyla okuldaki 5 sınıfın bir araya gelerek yardım organizasyonu düzenlediğine değinen öğrencilerden Ayşe İpek Güler, “Paraları kumbarada biriktirdik. Bakkala gidip ihtiyacı olan birisinin borcunu ödedik. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Arkadaşlarının desteğiyle bin lira topladıklarını anlatan Mehmet Akif Ergün ise, “Allah’ın izniyle daha fazla para toplayıp yardım etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan okul müdürü Ramazan Mutlu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Saraç da öğrencilerini tebrik ettiler.

(İHA)

