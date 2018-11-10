Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, "Türkiye'de amatör havacılığın önündeki engelleri çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin desteğiyle Samsun Sportif Havacılık Kulübü ile Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYTEM) tarafından "Amatör Havacılık Çalıştayı" düzenlendi.

Kesici, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'de havacılığın gelişmesinin amatör havacılığın gelişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok sayıda amatör havacılık kulübü bulunduğuna işaret eden Kesici, "Amatör havacılığın sorunlarını ve önündeki engelleri biliyorum. Bu sorunların çözümü için bizler hazırız, ancak amatör havacılık kulüpleri olarak bir araya gelin ve ortak bir konsorsiyum oluşturun. Karşımızda bir muhatabımız olsun. Birlikte çalışalım." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar amatör havacılık konusunda ciddi mesafe aldıklarını dile getiren Kesici, "Türkiye'de amatör havacılığın önündeki engelleri çözmek için çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri dikkate alarak çalışalım. Biz, sizlerle çalışmaya her zaman varız." diye konuştu.