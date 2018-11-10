Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, "Türkiye'de amatör havacılığın önündeki engelleri çözmek için çalışıyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin desteğiyle Samsun Sportif Havacılık Kulübü ile Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYTEM) tarafından "Amatör Havacılık Çalıştayı" düzenlendi.
Kesici, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'de havacılığın gelişmesinin amatör havacılığın gelişmesine bağlı olduğunu söyledi.
Türkiye'de çok sayıda amatör havacılık kulübü bulunduğuna işaret eden Kesici, "Amatör havacılığın sorunlarını ve önündeki engelleri biliyorum. Bu sorunların çözümü için bizler hazırız, ancak amatör havacılık kulüpleri olarak bir araya gelin ve ortak bir konsorsiyum oluşturun. Karşımızda bir muhatabımız olsun. Birlikte çalışalım." ifadesini kullandı.
Bugüne kadar amatör havacılık konusunda ciddi mesafe aldıklarını dile getiren Kesici, "Türkiye'de amatör havacılığın önündeki engelleri çözmek için çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri dikkate alarak çalışalım. Biz, sizlerle çalışmaya her zaman varız." diye konuştu.
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da üniversite olarak havacılıkta sadece pilot değil, aynı zamanda teknik eleman da yetiştiren bir üniversite olmayı amaçladıklarını vurguladı.
Çalıştay Tertip Komitesi Başkanı Aytekin Turgut ise çalıştayın ilkini 7 yıl önce düzenlediklerini, aradan geçen sürede sorunların tespitinin yapılarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde giderilmesi için çalıştıklarını anlattı.
Türkiye'de amatör havacılığın durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştaya, Türk sivil havacılık sektörü temsilcileri ve konuyla ilgili yabancı uzmanlar katıldı.
Amatör havacılığın Türkiye'deki durumunun ve mevzuattaki yerinin değerlendirildiği çalıştayda, amatör hava araçlarında vergi, tescil, sertifikasyon, uçuşa elverişlilik, amatör havacılığın işletme sorunları, pilotaj eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve amatör havacılık kulüplerinin faaliyetleri ele alındı.
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