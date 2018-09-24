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Amazon akıllı hoparlör pazarına damga vuruyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Akıllı hoparlör pazarının bir numaralı ismi konumunda bulunan Amazon, mevcut modellerini yenileme kararı aldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Amazon akıllı hoparlör pazarına damga vuruyor!

Akıllı hoparlör sektörünün öncü isimlerinden biri olan Amazon, hali hazırda satışta olan pek çok modelini yeniledi. Kısa süre önce Apple’ın ardından 1 trilyon dolar değere ulaşan 2. şirket olan Amazon geçtiğimiz gün yeni Echo Dot, Echo Plus, Echo Show ve Echo Auto modellerini tanıttı.

Hali hazırda sektörde rakipsiz olan Amazon, yeni modelleriyle elini daha da güçlendirdi diyebiliriz. Zira Amerika merkezli şirket, akıllı hoparlör modellerini güncellemesine karşın fiyat anlamında önemli bir değişikliğe gitmedi.

Yeni duyurulan hemen hemen her modelde tasarım ve teknik yönden ufak değişikliklere gidildi. Fakat en büyük yenilik yeni Echo Show’da oldu.

Hali hazırda Amazon’un görüntülü tek akıllı hoparlörü konumunda bulunan Echo Show’un ekranı artık çok daha büyük.

HD çözünürlükte 10 inçlik ekranla gelen Echo Show’un ön tarafında ise 5MP’lik kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde video aramalar yapabiliyorsunuz.

Amazon’un yeni tanıttığı Echo Auto ise şirketin en ucuz akıllı hoparlörü olarak ön plana çıkıyor. Sadece 24.99 dolarlık bir etikete sahip olan Echo Auto, ev haricine araç içerisinde de kullanılabiliyor. Echo Auto’yu aracınızda kullanmak için ihtiyacınız olan tek şey 12V’lık bir çıkış.

Böylece aracınız üzerinde de Alexa’ya erişerek işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Amazon’un yeni akıllı hoparlör modelleri 11 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Akıllı hoparlör

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