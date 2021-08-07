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Amazon çalışanları uzaktan çalışmaya devam edecekler

07.08.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, şirket çalışanlarının bu yıl 7 Eylül’de ofise dönmesini beklediklerini açıklamıştı. Ancak bugün bu tarihlerde bazı değişiklikler yapıldı.

Amazon çalışanları uzaktan çalışmaya devam edecekler

Şirket ofise dönüş zamanlarını 3 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Planlardaki değişiklik, ABD genelinde son derece bulaşıcı COVID-19 Delta varyantının artmasıyla birlikte geliyor. Şirketten yapılan açıklamada, “COVID-19 ile ilgili yerel koşulları yakından izlemeye devam ederken, kurumsal çalışanlar için rehberliğimizi ayarlıyoruz” dedi. Pandemi başladıktan kısa bir süre sonra Amazon, çalışanlarının Ekim 2020’de ofise dönmesini beklediğini söyledi. Virüsün birden fazla dalgası ABD genelinde iş yerlerini kapatmaya zorladığından bu tarih 2021’e ertelendi. Google ve Microsoft da son dönemde bazı değişiklikler yaptılar. Microsoft’un başlangıçta planladığı Eylül tarihi de Ekim 2021 olarak değiştirildi. Ancak hem Google hem de Microsoft, ofise dönen tüm çalışanların aşı olmasını şart koşarken, Amazon aşısız çalışanların maske taktıkları sürece geri dönebileceğini söyledi.

Diğer teknoloji şirketleri gibi Amazon da pandemi nedeniyle uzaktan çalışma sistemine izin verdi. Ancak, bu yıl Mart ayında herkesi ofise geri çağırmak için istekli görünüyordu. Şirket, “Planımız, temel olarak ofis merkezli bir kültüre geri dönmek. Bunun icat etmemize, işbirliği yapmamıza ve birlikte öğrenmemize olanak tanıdığına inanıyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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