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Amazon ormanları son 15 yılın en büyük kaybını yaşıyor

19.11.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının son 15 yılın en yüksek ormansızlaştırmasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı. Brezilya uzay araştırma ajansının raporuna göre ülkede son bir yılda yaklaşık 13 bin 235 kilometrekare ormanlık alan yok oldu.

Amazon ormanları son 15 yılın en büyük kaybını yaşıyor

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının son 15 yılın en yüksek ormansızlaştırmasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.

Brezilya uzay araştırma ajansının (Inpe) raporuna göre ormansızlaştırma bir yılda yüzde 22 arttı.

Son verilere göre 2020-2021 yıllarında Amazon'da yaklaşık 13 bin 235 kilometrekare ormanlık alan yok oldu. Bu 2006'dan beri kaydedilen en yüksek kayıp.

Ay başında yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), 2030'a kadar ormansızlaştırmayı durdurup tersine çevirme sözü veren ülkeler arasında Brezilya da var.

Amazon ormanları üç milyondan fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık bir milyon yerli de ormanlarda yaşıyor.

Ayrıca karbon hapsederek küresel ısınmayı yavaşlatan en hayati kaynaklardan biri.

Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leite verilerin, karşı karşıya oldukları zorluğu gösterdiğini belirterek "bu suçlara karşı daha etkin olmalıyız" dedi.

Bakan Leite verilerin son birkaç ayı kapsamadığı uyarısını da yaptı.

Amazon ormanları üç milyondan fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor

Brezilya Amazon'undaki ormansızlaşma, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde arttı. Bolsonaro, ormanlarda tarım ve madenciliği teşvik eden biri.

Bolsonaro daha önce de Inpe'nin verilerine karşı çıkmış ve Brezilya uzay araştırma ajansını ülkenin adını kötülemeye çalışmakla suçlamıştı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan COP26'da Brezilya orman tahribatını durdurmayı taahhüt eden anlaşmayı imzalamıştı. Ülkelere bunun karşılığında 14 milyar doları bulan kamusal ve özel fon sağlanacak. Bu fonun bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde zarar görmüş orman alanlarının yeniden canlandırılması, yangınlarla mücadele ve yerli halkların desteklenmesine harcanacak.

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