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Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

01.11.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiyen telefonunu değiştirmek isteyenler, yaşam alanına yeni eşya almayı düşünenler, mutfakta geçirdiği vakti daha verimli kılacak pratik ürün arayışına girenler, stiline hava katacak kıyafetler arayanlar buraya! Amazon’un yüzünüzü güldürecek Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Flaş indirimle kısa bir süreliğine satışta olan, kaçırmamanız gereken 10 ürünü sizin için seçtik. İşte detaylar…

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Elektronikten modaya, kişisel bakımdan kozmetiğe, ev yaşamdan anne çocuk ürünlerine kısacası aklınıza gelen her kategorideki yüz binlerce üründe büyük indirimler sizi bekliyor. Alışveriş listenizdeki ürünleri en uygun fiyatlarla alıp tasarruf etmenizi sağlayacak Gülümseten Kasım Fırsatları’nda yerinizi almak için acele edin. Sizin için mutlaka bakmanız gereken indirimli ürünleri seçtik. O ürünlere haydi birlikte bakalım.

1. Bissell EV675 Elektrikli Süpürge Robotu

Adsız tasarım - 2022-11-01T124517.303

Kullanıcı yorumları:

  • "Bizim kendi ve köpeklerimiz var. Sabah evden ayrılıp tekrar eve geldiğimizde robotun her yeri tertemiz yaptığını görüyoruz. İyi bir şekilde temizliyor."

  • "Oldukça memnunum. İyi bir ürün. Performansı da oldukça iyi."
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2. Puma Roma Basic Sneaker

Adsız tasarım - 2022-11-01T124141.854

Kullanıcı yorumları:

  • "Tam bedenininiz neyse onu alabilirsiniz. Güzel ürün."

  • "Ayakkabı hakikaten çok kaliteli ve rahat bir ayakkabı. Lakin sipariş verirken ayakkabı numaranız ne ise tam o numarayı alın."
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3. Mark Ryden MS Anti-Theft Laptop Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2022-11-01T124417.676

Kullanıcı yorumları:

  • "Fiyatına göre çok iyi bir çanta. Çok fazla gözü olduğu için eşyalarınızı ayrı ayrı koyabiliyorsunuz. En beğendiğim kısmı ise çantayı genişletip daraltarak hacmini arttırabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanabileceğiniz gibi kısa süreli seyahatlerinizde de tam kapasite hale getirip tek çantayla işinizi görebilirsiniz."

  • "Beklediğimden çok daha kaliteli malzeme kullanımı ile karşılaştım. Ürün hakkında videolar izledikten sonra karar vermiştim o yüzden baya isteyerek aldığım bir ürün oldu ve ilk izlenimim tamamen parasının karşılığını veren kaliteli bir ürün olduğu yönünde."
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4. DeFacto Kadın Relax Fit Kapitone Kumaşlı Şişme Mont

Adsız tasarım - 2022-11-01T124638.168

Kullanıcı yorumları:

  • "İçine kat kat giysem de oluyor, bolluğu güzel. Sıcacık tutması da efsane. Göründüğünden çoook daha pofuduk ve kalın."

  • İndirimdeyken 300 TL'ye almıştım. Çok kalın değil ama sıcak tutuyor ayrıca bu fiyata mont bulmak imkansız. Güzel ve kaliteli."
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5. Philips HueWA 4.3W Beyaz Ambiyans Akıllı Ampul GU10 Spot Ampul Bluetooth Özellikli

Adsız tasarım - 2022-11-01T124744.198

Kullanıcı yorumları:

  • "Günün farklı saatlerinde farklı renk sıcaklıkları ayarlamak gerçekten hoşunuza gidiyor ve gece lambası ayarı da çok kullanışlı."

  • "Video görüşmelerimde ortamı aydınlatmak için kullanıyorum. Telefonumu kullanarak ampulü kontrol ediyorum. Harika bir ürün."
Ürünü İncele

6. Yale SV-4C-2ABFX-2 Smart Home CCTV Eco Set Akıllı Ev Kamerası

Adsız tasarım - 2022-11-01T124834.226

Kullanıcı yorumları:

  • "Görüntü kalitesi çok iyi. Kullanımı, kurulumu çok çok kolay. Dört kameralı yerine bu ürünü alıp iki kamera ayrıca alırsanız daha ucuza geliyor."

  • "Dış mekanda güvenlik kamerası olarak kullandığım bu ürün, hareket sensörlü ve hareket hissettiğinde hem telefonuma bağladığım uygulama vasıtasıyla beni uyarıyor hem de ayrı biçimde depolayarak kayıt altına alıyor. Uzaktayken zemin katta olan evimin çevresini görebildiğim için memnunum."
Ürünü İncele

7. Mojue by Ttec TW03 Gerçek Kablosuz TWS Bluetooth Kulaklık

Adsız tasarım - 2022-11-01T125017.210

Kullanıcı yorumları:

  • "Sesi, kalitesi iyi fakat az, bass ortalamanın bir üstü, şarj süresi çok iyi."

  • "Şarjı bayaüı iyi gidiyor. Ses kalitesi güzel. Fiyatına göre çok iyi bir ürün."
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8. Karaca Madrid 84 Parça 316 Elegance Çatal Kaşık Bıçak Seti

Adsız tasarım - 2022-11-01T125118.179

Kullanıcı yorumları:

  • "Çeyizime aldım. Kalitesiyle hemen kendini gösteriyor. Tutuşu çok güzel. Bayıldım."

  • "Eskiyen çatal bıçaklarımı attım, Karaca Madrid serisini sipariş verdim. Gelir gelmez hayran kaldım. Böyle mi kaliteli olur. Tavsiye ederim."
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9. Huawei Nova 9 SE Cep Telefonu - Gece Yarısı Siyahı

Adsız tasarım - 2022-11-01T125301.236

Kullanıcı yorumları:

  • "Telefon biraz büyük, kamera süper, ses mükemmel, ekran yenileme hızı güzel, şarj çok hızlı. Silikon kılıf yok ama."

  • "Çok iyi bir ürün, Google hizmetleri ile kullanımı kolay. Kamerası çok iyi. 8GB RAM ve muhteşem ekranıyla çok güçlü."
Ürünü İncele

10. Under Armour UA BOXED SPORTSTYLE SS Spor Tişört Erkek

Adsız tasarım - 2022-11-01T125427.282

Kullanıcı yorumları:

  • "Güzel ürün, çok rahat."

  • "Ürün güzel. Fiyatına göre çok iyi."
Ürünü İncele

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