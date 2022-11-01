Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

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Kullanıcı yorumları:
"Bizim kendi ve köpeklerimiz var. Sabah evden ayrılıp tekrar eve geldiğimizde robotun her yeri tertemiz yaptığını görüyoruz. İyi bir şekilde temizliyor."
Kullanıcı yorumları:
"Tam bedenininiz neyse onu alabilirsiniz. Güzel ürün."
Kullanıcı yorumları:
"Fiyatına göre çok iyi bir çanta. Çok fazla gözü olduğu için eşyalarınızı ayrı ayrı koyabiliyorsunuz. En beğendiğim kısmı ise çantayı genişletip daraltarak hacmini arttırabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanabileceğiniz gibi kısa süreli seyahatlerinizde de tam kapasite hale getirip tek çantayla işinizi görebilirsiniz."
Kullanıcı yorumları:
"İçine kat kat giysem de oluyor, bolluğu güzel. Sıcacık tutması da efsane. Göründüğünden çoook daha pofuduk ve kalın."
Kullanıcı yorumları:
"Günün farklı saatlerinde farklı renk sıcaklıkları ayarlamak gerçekten hoşunuza gidiyor ve gece lambası ayarı da çok kullanışlı."
Kullanıcı yorumları:
"Görüntü kalitesi çok iyi. Kullanımı, kurulumu çok çok kolay. Dört kameralı yerine bu ürünü alıp iki kamera ayrıca alırsanız daha ucuza geliyor."
Kullanıcı yorumları:
"Sesi, kalitesi iyi fakat az, bass ortalamanın bir üstü, şarj süresi çok iyi."
Kullanıcı yorumları:
"Çeyizime aldım. Kalitesiyle hemen kendini gösteriyor. Tutuşu çok güzel. Bayıldım."
Kullanıcı yorumları:
"Telefon biraz büyük, kamera süper, ses mükemmel, ekran yenileme hızı güzel, şarj çok hızlı. Silikon kılıf yok ama."
Kullanıcı yorumları:
"Güzel ürün, çok rahat."
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