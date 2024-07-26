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Sağanak o ili esir aldı: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, elektrikler kesildi...

26.07.2024 23:35
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Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış sonrası şehrin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Yollar göle dönerken araçlar yağmur sularına gömüldü. Kent merkezindeki trafoda çıkan arıza nedeniyle il genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Sağanak o ili esir aldı: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, elektrikler kesildi...

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, çok sayıda araç suya gömüldü.

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İTFAİYE EKİPLERİ ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Devlet Bahçeli Alt Geçidi, oluşan küçük su birikintisi nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için polis ve zabıta ekiplerince tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

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Adnan Menderes Mahallesi Divlimoğlu Caddesi'nde park halindeki bir araç oluşan su birikintisinin içinde kaldı. İtfaiye ekipleri mazgalların üzerini açarak suyun tahliyesini sağladı.

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Cebelibereket Konteyner Çarşı'da da bazı işyerleri yağmur sularıyla zarar gördü. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçların ise plakaları düştü.

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Osmaniye Belediyesi İtfaiye, Temizlik ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelen ihbarlar üzerine olumsuzlukları gidermek için müdahalede bulundu.

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KENT GENELİNDE ELEKTRİKLER GİTTİ

Merkez trafodaki arıza nedeniyle kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi, kesintinin ardından trafoda tamirat çalışması başlattı.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye sağanak
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