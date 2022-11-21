Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan alabileceğiniz yüz güldürecek ürünler

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları ile ihtiyacınız olan ürünleri almaya ne dersiniz? Elektronikten modaya birçok kategorideki ürünler; çarpıcı indirimler ve cazip alım olanaklarıyla sizi bekliyor. İndirimler sona ermeden ve stoklar tükenmeden bu fırsattan yararlanarak konforlu ayakkabılarla yürüyüş yapabilir, bluetooth hoparlörlerle müzik keyfini katlayabilir, filtre kahve makineleriyle kahveye doyabilir, buharlı ütülerin konforunu yakalayabilirsiniz. İşte indirim bitmeden almanız gereken o ürünler!

1. Güne kahvesiz başlayamayanlara: Melitta Look V Timer Filtre Kahve Makinesi

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Güne kahvesiz başlayamayan ve taze kahve içmeyi sevenlerin yüzlerini gülümseten Melitta Look V Timer Filtre Kahve Makinesi, birbirinden akıllı özellikleriyle merak uyandırıyor. Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde kahveyi belirlenen saatte otomatik olarak hazırlayabiliyor. Kahve yoğunluğunu kullanıcı tercihine göre ayarlayabilen model, damlama önleyici çıkarılabilir filtresiyle temiz ve pratik bir şekilde kullanılıyor. Kireç korumasına sahip olması da cabası!

2. Fiyat performans ürünü: Electrolux Ergorapido Dikey Şarjlı Süpürge

En iyi dikey şarjlı süpürge modelleri arasında yer alan Electrolux Ergorapido Dikey Şarjlı Süpürge; modern tasarımı, akıllı özellikleriyle ev ve ofislerde rahatlıkla tercih edilebiliyor. 180 derece EasySteer manevra fonksiyonuyla her zemin üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Lityum TurboPower bataryasıyla etkileyici bir performans sergileyerek uzun süre kesintisiz çalışabiliyor. Yıkanabilir ve uzun ömürlü Rapido filtreleriyle ekonomik açıdan da fayda sağlıyor.

3. Oyun deneyiminizi taçlandırın: JBL Quantum 350 Kablosuz Gaming Kulaklık

Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz? Oyuncuların beğenisini kazanan JBL Quantum 350 Kablosuz Gaming Kulaklık ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Model kablosuz olduğu için oyun oynarken dilediğiniz gibi hareket etmenize fırsat tanıyor. JBL QuantumSOUND imzası taşıyan Quantum 350 serisinde yer alan kablosuz kulaklık, oyun sırasında her anı yakalamanıza yardım ediyor. Böylece rakiplerinizin önüne geçebilir, oyunu daha gerçekçi şekilde oynayabilirsiniz.

4. Rahat ve kullanışlı: Adidas Terrex Voyager 21 C Kadın Ayakkabı

"En iyi Adidas ayakkabı hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Adidas Terrex Voyager 21 C Kadın Ayakkabı, şık ve sportif tasarımıyla beğeni kazanıyor. Kumaş saya, EVA orta taban gibi özellikleriyle dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan model, hafif yastıklaması ve kalın topuğuyla ayağı kavrıyor. Böylece kullanıcıya tam destek sağlayarak spor aktivitelerine performans katıyor.

5. Ütü uğraşına son: Fantercy Portatif Dikey Buharlı Ütü

Ütü yapmayı sevmeyenlerin bile ilgisini çeken Fantercy Portatif Dikey Buharlı Ütü, kıyafetlerin çok kısa sürede hızlıca ütülenmesine yardımcı oluyor. Model, kısa süre içinde ısınıp yüksek buhar gücüyle en zorlu kırışıklıkların kolayca giderilmesini sağlıyor. Ergonomik tasarımıyla rahat tutuş sağlayan ürün, kompakt boyutuyla seyahat çantalarında az yer kaplayarak kolaylıkla her yere taşınabiliyor.

6. Muhteşem performans: Acer Aspire 7 A715-51G Dizüstü Bilgisayar

Kalitesiyle kendini belli eden Acer Aspire 7 A715-51G Dizüstü Bilgisayar, birbirinden etkileyici özelliklere sahip. Hem çalışmak hem de oyun oynamak için tasarlanan cihaz, soğutma performansını artıran hava girişli klavyeye sahip. Çift yerleşik mikrofonlarıyla gürültü azaltırken renk kontrolü sunan özel ekranıyla da eşsiz bir seyir deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

7. Kolayca taşıyın: Dexim TB-10 10000 mAh Powerbank

En iyi powerbankler içinde yer alan, birçok başarılı özelliğe sahip Dexim TB-10 10000 mAh Powerbank modeliyle kaliteli kullanım sunuyor. Küçük boyutuyla cep ve çantalarda kolaylıkla taşınan powerbank, uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. 10000 mAh kapasitesine sahip bu ürünü çok seveceğinizden eminiz.

8. Müzik tutkunlarına: JBL Go3 Bluetooth Hoparlör

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JBL'in en iyi Bluetooth hoparlöründen biri olan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör, kompakt boyutu ve askısı sayesinde kolayca taşınarak müzik keyfinin gidilen her yere götürülmesini sağlıyor. Tam dolu şarjla beş saate kadar kesintisiz müzik çalabiliyor. Yüksek ses kalitesi ve güçlü bas dengesiyle müzik tutkunlarından geçer not alan model, IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip. Böylece havuz kenarı ve plajlarda da kullanılabiliyor.

9. Kusursuz izleme keyfi için: Philips 43PFS6805/62 43 inç Full HD LED Smart TV

Philips'in en iyi LED Smart TV modellerinden biri olan Philips 43PFS6805/62 43 inç Full HD LED Smart TV, âdeta görüntülerin içindeymiş gibi bir seyir deneyimi yaşatıyor. Philips Pixel Plus HD motoru sayesinde canlı görsellik ve ideal kontrast dengesi sunarak görüntü kalitesini optimize edebiliyor. Böylece siyah ve beyaz renkler gerçek tonunda gözüküyor. HDMI girişiyle laptop ve DVD oynatıcı gibi cihazlarla bağlantı kurabiliyor.

10. Kullanıcı dostu özellikleriyle: General Mobile GM21 New Edition Akıllı Cep Telefonu

Bütçesi kısıtlı olan ve Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda uygun fiyata bol özellikli bir akıllı cep telefonu almak isteyenlerin General Mobile GM21 New Edition Akıllı Cep Telefonu modeline mutlaka bir şans vermesi gerekiyor. Sekiz çekirdekli işlemcisiyle akıcı kullanım sunan model, 5000 mAh ultra uzun pil ömrüyle şarj problemi yaşatmıyor. Arka kısımdaki parmak izi okuyucusu sayesinde güvenliği her zaman üst seviyede tutuyor.