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Ambulans helikopterle hastaneye sevk edilen Eflin'in annesinin gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 30 gün önce dünyaya gelen Eflin Demir, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans helikopterle hastaneye sevk edilen Eflin'in annesinin gözyaşları

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 30 gün önce dünyaya gelen Eflin Demir, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Havva Demir, kızı helikopterle götürülürken, yakınların sarılıp, gözyaşı döktü.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 30 gün önce dünyaya gelen, Hava- Soner Demir çiftinin Eflin adlı kız bebeklerine diyafram fıtığı (ciddi solunum güçlüğü ve bebekte oksijen yetersizliği) teşhisi koyuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Eflin'in alınması için getirilen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indirildi. Eflin bebek, sağlık görevlilerince helikoptere taşındı. Anne Havva Demir, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Kızı için dua eden Demir, yakınlarına sarılarak, ağladı. Eflin bebek, tedavisi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Havva ve Soner Demir çifti de otobüsle Ankara'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Ambulans helikopterle hastaneye sevk edilen Eflin'in annesinin gözyaşlarıAmbulans helikopterle hastaneye sevk edilen Eflin'in annesinin gözyaşlarıAmbulans helikopterle hastaneye sevk edilen Eflin'in annesinin gözyaşlarıAmbulans helikopterle hastaneye sevk edilen Eflin'in annesinin gözyaşları

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