HABER

Ambulans şoförü kendisine yol vermeyen sürücüden şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

AMBULANS şoförü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta D-100 Karayolunda  önüne geçerek yol vermeyen sürücü M.E.Y.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL(DHA)-AMBULANS şoförü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta D-100 Karayolunda önüne geçerek yol vermeyen sürücü M.E.Y. hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Ambulans şoförü Kavruk suç duyurusunda, "Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM"
Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk dün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Kavruk, olay günü olan 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09.10 sıralarında ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastasını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti. Kavruk ifadesinde, "E-5 yolunu takiben geldiğim Merter Köprüsünde önümde aracı ile seyreden M.E.Y., ambulansımızın tepe lambasının yanmasına ve ara sıra sirenlerinin çalışmasına rağmen ısrarlı bir şekilde yol vermeyerek ayrıca yaptığı el ve kol hareketleriyle yanı sıra küfürlü hareketler yapıp trafikte önümde diğer araçların yer vermeleri suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip daha sonra gideceğim Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nin yönündeki İncirli Caddesi'nde aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponumun dibine kadar yanaşmış olup ancak tamponuma dokunmamıştır. Belirttiğim nedenlerle tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp ayrıca yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Şüpheli ile uzlaşmak istemiyorum" dedi.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ
Adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan M.E.Y. (23) hakimlik ifadesinde, "Ben evden çıktım, işe gitmek için E-5 yoluna bağlandım. Araç patronuma aittir. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim."

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfilMilletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil
Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı! Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı! 'Bacaklarımdan kanlar gelmeye başladı'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar canlı yayında detayları açıkladı (Bedelli askerlikte kaç gün askerlik yapılacak?)

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.