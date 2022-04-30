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Ambulansta kaza geçiren SMA'lı Yasmin'in annesi dehşet anlarını anlattı: Nefessiz kaldı, 5 dakika boyunca onu aradım

30.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 26 Nisan günü ambulansın kaza yapması sonucu yaralanan SMA Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında bağlı olduğu cihazların çıkması sonucu bir süre de nefessiz kalan Yasmin'in annesi Hilal Salman, "Sağ çıkmamız büyük mucizeydi. Devrilen eşyaların arasında 5 dakika kızımı aradım. Şu an dualarınıza ve desteklerinize ihtiyacı var. 1 lira dahi olsa ona destek olarak bizi bu süreçten kurtarabilirsiniz''dedi.

Ambulansta kaza geçiren SMA'lı Yasmin'in annesi dehşet anlarını anlattı: Nefessiz kaldı, 5 dakika boyunca onu aradım

Adana'da yaşayan kurye Vedat Salman (23) ile hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Hilal Salman (21) çiftinin SMA Tip-1 hastası bebekleri Yasmin Elif, rutin kontrolleri için İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü. 26 Nisan günü evlerine dönmek için yola çıkan Hilal Salman ile minik kızını taşıyan özel ambulans, saat 02.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 32'nci kilometresinde takla attı. Kazada, devrilen reflü yatağının altında kalan Yasmin Elif yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasmin Elif Salman, burada 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan bebeğin enfeksiyon değerlerinin düşürülmesi için tedavisi sürüyor.

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CİHAZLAR ZARAR GÖRDÜ

Anne Hilal Salman, "Ambulansın halini herkes gördü. Ölümden döndük. Ambulansın içinde üzerimize devrilen eşyaların arasında 5 dakika kızımı aradım. Bulduğumda bütün cihazlarından ayrılmıştı. O sırada trakesinden kaçan toz, toprak sonucu kızımda enfeksiyon meydana geldi. Aksaray'da ateş ve enfeksiyon değerlerinin yükselmesi nedeniyle Adana'ya sevk ettiler. Yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi alıyor. Kaza sırasında aspirasyon, oksimetre, ventilatör, nemlendirici ve oksijen cihazlarımızda zarar gördü" diye konuştu.

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''1 LİRA DAHİ OLSA ONA DESTEK OLUN''

Kazanın ardından hala uyuyamadığını dile getiren Hilal Salman, sözlerine şöyle devam etti: "O gün ki çığlıklarım hala kulağımdan gitmiyor. Uykuya daldığım an o günü rüyamda görüyorum ve hemen kabusla uyanıyorum. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdayım. O ambulanstan sağ çıkmamız bile büyük bir mucize. Yasmin'in şu an her zamankinden daha fazla dualarınıza ve desteklerinize ihtiyacı var. Valilik onaylı kampanyamız 4 aydır devam ediyor. 1 lira dahi olsa ona destek olarak bizi bu süreçten kurtarabilirsiniz. Yasmin bu ülkenin evladı ve sizler onu hayatta tutabilirsiniz. Yasmin daha önce de 3 ay yoğun bakımdaydı. 1 haftadır bizimle birlikte ama bu kaza bizi yeniden ayırdı. Kızımın kaza sırasında üzerinde yattığı yastığı, giydiği kıyafetleri ve taktığı bandanasını koklayarak ayakta durmaya çalışıyorum. Hastaneden ayrılamıyorum ve gelecek iyi haberi bekliyorum."

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(DHA)


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