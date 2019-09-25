Ameliyata akülü arabalarla gidiyorlar

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın çağrısı ile çalışanlar kendi aralarında para toplayıp hastaneye 2 akülü araba aldı. Hastaneye sünnet ve diğer cerrahi müdahaleler için gelen çocuklar ameliyathaneye akülü arabalarla gitmeye başladı. Bu sayede çocuklarda ameliyat korkusu gelişmesinin önüne geçildi. Çocuklar ameliyata girerken ağlamak yerine daha mutlu oluyor. Ayrıca ameliyathane kapısında da annelerinden operasyon hazırlığı süresince ayrılmayan çocuklar yine doktorların kendi imkanları ile çizdiği çizgi film karakterlerinin olduğu odada bekletiyor. Yapılan uygulamalar sonucunda çocukların ameliyat sonrası daha kolay uyandığı ve korku oluşumunun en aza indiği görüldü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde, ameliyata girecek çocukların korkularını atlatabilmeleri için operasyona akülü araba ile girmeleri uygulaması sonuç verdi. Akülü araba kullanan çocukların daha kolay iyileştiği ayrıca ameliyatta uygulanan anestezik ajanlarda da doz düşümü sağlandığı görüldü.

Oğlunu hastaneye sünnet olmak için getiren İsmail Turan, "Çocuğumuzu sünnet yaptırıyoruz. Uygulama çocukların korkusunu yeniyor. Çocuklara heyecan veriyor. Ameliyata daha mutlu bir havada girip çıkıyorlar. Çocuklar için güzel bir atmosfer oluyor" dedi.

'AMELİYATTAN HEM ÖNCE HEM SONRA DAHA RAHAT BİR İYİLEŞME SÖZ KONUSU'

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hamid Özmen, çocuklarda korkuyu en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'ın öncülüğünde merkez ilçede görev yapan sözleşmeli sağlık personellerin topladıkları paralarla hastanemize 2 akülü araba alarak çocuklarımızın ameliyathaneye girerken bu arabalarla girmelerini istedik. Bunun sebebi çocuklar ameliyathaneye girişte anne ve babadan ayrılmaları sonucunda yoğun anksiyete yaşamaktalardı. Bu çocukların ameliyat ve ameliyat sonraki süreçlerinde etkiliydi. Ama şunu gözlemledik. Akülü arabalarla ameliyathaneye giren çocuklarımızda hem ameliyat süreci hem ameliyat sonra ki süreçte daha rahat bir iyileşme ve konfor süreci olduğunu gözlemledik. Uygulama bu şekilde sürüyor" dedi.