Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Temel (32), gündüz girdiği ameliyatların ardından odasında istirahate çekildi.
Bel ağrısı şikayeti nedeniyle serum tedavisi aldığı öğrenilen Temel'i odasında hareketsiz bulan temizlik görevlisi, hastane çalışanlarına haber verdi.
Sağlık görevlileri, doktorun öldüğünü belirledi.
Temel'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Temel'in eşinin de aynı hastanede cildiye uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Doktor İsmail Cem Temel'in ölüm nedeni araştırılıyor. (AA)
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