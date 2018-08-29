Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç

Gerekçesi ise bir hayli ilginç! Dövme sanatçısı yaşayan bir kurukafaya benzemek için bu operasyonu geçirdiğini belirtti.

Kalaca Skull (soyadı İngilizce kurukafa anlamına geliyor) mahlaslı dövme sanatçısı, iskeletlere olan sevgisini bir üst seviyeye taşıyarak burnunu ve kulaklarını ameliyatla aldırmaya karar verdi.

Gerçek ismi Eric Yeiner Hincapié Ramírez olan 22 yaşındaki sanatçının yeni görüntüsüne iki yıl süren bir dizi operasyon sonucu kavuştu.

