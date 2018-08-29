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Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

İlginç olay Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yaşandı! Bir dövme sanatçısı ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı.

Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç

Gerekçesi ise bir hayli ilginç! Dövme sanatçısı yaşayan bir kurukafaya benzemek için bu operasyonu geçirdiğini belirtti.

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Kalaca Skull (soyadı İngilizce kurukafa anlamına geliyor) mahlaslı dövme sanatçısı, iskeletlere olan sevgisini bir üst seviyeye taşıyarak burnunu ve kulaklarını ameliyatla aldırmaya karar verdi.

0_Kalaca-Skull

Gerçek ismi Eric Yeiner Hincapié Ramírez olan 22 yaşındaki sanatçının yeni görüntüsüne iki yıl süren bir dizi operasyon sonucu kavuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İŞTE MANYAKLIĞIN TRAJİ- KOMİK SONU.ÖZGÜRLÜK BU DEĞİLDİR .
Dövme yaptırmak hastalıktır.
Neden komple derini ve kaslarını yüzdürmedin ki ? Direk kurukafa ol :D
Yahu bu yaratığa benzeyen marsık kömürüne bir de sanatçı demişsiniz. Sanatçılık bu kadar ayağa mı düştü.
Bundan sonra rahat nefes alip iyi duyabilecekmisin peki.ben sanmiyorum.Allah kimseyi sasirtmasin.
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