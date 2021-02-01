Ameliyatsız bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılır? Kimler için uygundur?

Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır ya da boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılır sorularını yakın çevremizde bulunan kişilere sorarsak, İlk bakışta birçok kişinin, hatta birçok doktorun aklına gelen tedavi alternatiflerinin ilaç tedavisi, fizik tedavisi ve son çare olarak bel fıtığı ameliyatı ya da boyun fıtığı ameliyatı olduğunu fark ederiz. Bel fıtığı tedavisi ve boyun fıtığı tedavisi için faydalı olduğu iddia edilen birçok ürün - ki bunlar arasında bitkisel ürünler, kremler, korseler, akupunktur yöntemleri de vardır - karşımıza çıkmaktadır. Üzücü olan ise maalesef bu yöntemlerin bir kısmının hekimler tarafından da tavsiye ediliyor olmasıdır. Gerçekte ise artık modern tıp teknolojisi, bel fıtığı tedavisi ve boyun fıtığı tedavisi için son derece güvenilir, çağdaş tedavi alternatifleri sunmaktadır. BEL FITIĞI BELİRTİLERİ VE BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ Bel fıtığı ve boyun fıtığı hastalığında problem, omurga kemikleri arasında bulunan yuvarlak ve tavla puluna benzeyen disk ekleminin yıpranmış olmasıdır. Bu eklemin kabaca iki parçası vardır. Disk ekleminin ortasında yük taşıyan eklem çekirdeği, çekirdeğin çevresinde ise simit şeklinde bir halka bulunmaktadır. Disk ekleminin çevresinde bulunan halkada zamanla gelişen yıpranmalar sonucunda, dejeneratif disk hastalığı adını verdiğimiz durum ortaya çıkar, eklemde ağrı oluşmasını sağlayacak birçok mekanizma harekete geçer, bel ağrısı ya da boyun ağrısı başlar. Bir sonraki aşamada ise, disk ekleminin çekirdek kısmı çatlaklardan dışarıya doğru sızmaya başlar, eklem mesafesinden dışarıya doğru sızan eklem parçasına fıtık adını veririz. Bu şekilde, öncelikle bel ağrısı ya da boyun ağrısı, ertesinde de fıtığa bağlı olarak kol ya da bacak ağrısı, siyatik ağrısı ortaya çıkar.

Ameliyatsız bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisi dediğimiz zaman, hastalığın belirtilerini geçici olarak ortadan kaldıran uygulamalardan değil, gerçek nedeni oluşturan yıpranmış disk ekleminin içine dek ulaşarak yapılan ameliyatsız bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavilerinden söz etmek gerekir. Bunun dışında kalan yöntemlerin hiçbir tanesi kalıcı tedavi amaçlı yöntemler değildir. Çoğunlukla spekülatif yöntemlerdir. Bel fıtığı ameliyatı ya da boyun fıtığı ameliyatında omurga kemikleri arasında bulunan disk eklemi, oluşturduğu fıtık ile beraber çıkartılır. Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi ya da ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi dediğimiz zaman ise, eklemin tamamının çıkartılması yerine, ince iğneler ile eklem içine girilerek eklemin çok küçük bir parçasının çıkartılması ve eklem içindeki basıncın düşürülmesi, eklem içinde ağrıya neden olan mekanizmalara etki edilmesi söz konusudur. Eklem içinde basınç azalması, fıtığın sıkıştırdığı, baskı yaptığı sinir kökü üzerinde de daha az tahriş yapmasına neden olur.

Ameliyatsız bel fıtığı ve ameliyatsız boyun fıtığı tedavileri genel olarak 3 temel yöntem ile yapılır:

Isı ile çalışan termal yöntemler; lazer yöntemi, radyofrekans yöntemi. Bu yöntemler eklemin bir parçasının ısı ile yakılması ve buharlaştırılması prensibine dayanırlar.

BEL FITIĞI VE BOYUN FITIĞI AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ İkinci çeşit tedavi yöntemleri, mekanik yöntemler adı verilen eklemi ufalayarak boşaltma yöntemidir ( nükleotomi).

Üçüncü yöntem ise, eklem içerisine bir takım kimyasal maddeler vererek, eklemin erimesini sağlamaya yönelik kimyasal tedavi yöntemleridir ( ozon, alkol…). Prensip olarak yöntemlerin tamamı aynı mantıktan yola çıkarak çözüm elde ederler. Eklem içerisinde en hafif derecede hacim azalması, dahi eklem içerisindeki basıncın önemli ölçüde azalmasını, dolayısıyla da ağrının hafiflemesini sağlar. Termal yöntemler adını verdiğimiz lazer uygulamaları ve radyofrekans uygulamaları diğer uygulamalara göre çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu üstün sonucun nedeni ise, termal yöntemlerin eklem içinde sadece basınç azalmasına neden olmaları dışında, ağrıya neden olan eklem içindeki mekanizmalara da etki etmeleri ve eklem içindeki sinir uçlarının da yakarak ağrı duyusunu hafifletmeleridir. Bu uygulamayı, diş hekimlerinin kanal tedavisi uygulamasına kısmen benzetebiliriz. AMELİYATSIZ BEL FITIĞI VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ AVANTAJLARI NELERDİR? Ameliyatsız bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisinin avantajları, hastanın sağlıklı dokularına zarar vermeden disk eklemi bölgesine ulaşmamız dolayısıyla, hastanın ameliyat travmasından etkilenmemesi ve iyileşme sürecinin oldukça kısa olmasıdır. Bu tedaviler ertesinde hasta hastanede yatma ihtiyacı duymaz, ertesi gün işine başlayabilir.