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Ameliyatsız çene küçültmek mümkün

13.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğer aşırı geniş ya da kare bir yüz şekliniz varsa masseter V-Line botoksu ile yüzünüz daha oval şekle dönüştürülebilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ameliyatsız çene şekillendirme estetiğini sizler için anlattı.

Ameliyatsız çene küçültmek mümkün

Masseter botoksu estetik açıdan çenenin küçülmesini ve yüzün incelmesini sağlamanın yanı sıra bruksizm yani diş sıkma ve çenede gerginlik sorunlarının tedavi edilmesine de yardımcı olur. Alanında uzman cerrahlar tarafından uygulandığında masseter botoksu çene küçültme ve yüz inceltmede oldukça etkili sonuçlar sağlar.

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Masseter kası çene tarafında mandibula açıları ile bulunur ve çiğneme hareketini gerçekleştiren ilgili dört kastan biridir. Bu kasın botoks ile rahatlatılmasıyla, kas birkaç gün içinde yumuşar ve küçülür. Böylece daha ince bir çene çizgisi ve yüzde sivri bir görünüm oluşmasını sağlar.

NASIL UYGULANIR?

Masseter botoksu morluk ve ödem riski oluşturmadan klinik ortamda 15 dakikalık bir prosedür ile uygulanır. Masseter botoksu enjekte edilen kasta bir nöromodülatör olarak etki eder, yani enjeksiyon bölgesinde kasın rahatlayarak küçülmesine yardımcı olur. Tedavi edilen kas 4 ile 6 ay boyunca kasılma hareketini yapmaz ve etkisini devam ettirir. Tedaviden 1 - 2 gün sonra masseter kasındaki gevşeme fark edilir hale gelir. Tam rahatlama 7 ile 14 gün içinde oluşur. İlk tedaviden sonra hedeflenen incelme tedaviden 1 - 2 ay sonra sağlanır. 4 ile 6 aylık aralıklarla tedavi uygulandığında, yüzdeki incelme ve sivrileşme daha uzun süre kalıcı olur.

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Bu prosedür hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen bir prosedürdür. Masseter kası aşırı gelişmiş olan, orantısız yüz ve çene şekline sahip olan, hamile olmayan, emzirmeyen kadınlar ve genel sağlık durumu yerinde olan kişiler için uygun bir operasyondur.

Eğer doğru bir şekilde planlanmaz ise kişinin gülümsemesi değişebilir. Çene enjeksiyon ile çok yukarıya veya öne doğru yerleştirilirse gülümseme sırasında ağzın açısını geri çeken / yükselten kasların istenmeyen şekilde zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca çene olması gerekenden çok daha ince bir görünüme kavuşursa yüzde orantısız bir görünüm ortaya çıkabilir.


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