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Ameliyatsız estetik işlemlerine talep artıyor! Peki neden?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, özellikle çalışan kadınların şehir hayatının artan hızına ayak uydurmak için öğle yemeği molasında bile görünümlerini değiştirecek operasyonlar yaptırdıklarını belirtti.

Ameliyatsız estetik işlemlerine talep artıyor! Peki neden?

Estetik operasyonlar son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile yeniden şekilleniyor. Özellikle şehir hayatının artan hızına ayak uydurmak için çaba harcayan insanların estetik alanındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ortaya çıkan gelişmeler sayesinde insanlar öğle yemeği molasında bile görünümlerini değiştirecek operasyonlar yaptırabiliyorlar.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, son yıllarda gittikçe artan ameliyatsız estetik işlemlerine olan talebin nedenlerini en ince ayrıntısına kadar bizler için açıkladı.

Ameliyatlı estetik uygulamalarında gelişen teknikler haftalarca süren iyileşme sürelerini günlere indirirken, ameliyatsız estetik uygulamaları da dakikalar içerisinde işlem sonrası değişim sağlayabiliyor. Bu nedenle her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Zamanınız size, güzelliğiniz ruhunuza kalsın

Ameliyatsız estetik uygulamaları ile kısa sürede büyük değişimler elde etmek mümkün. Bu alanda en çok bilinen uygulama yaklaşık 30 yıldır estetik alanında kullanılan Botoks uygulamasıdır. Hakkında uzun yıllar boyunca süren tartışmalara ve eleştirilere rağmen

Botoks hala en popüler ameliyatsız uygulamalar arasında yer alıyor. Botoks ile birlikte dolgu, mezoterapi, kimyasal peeling gibi uygulamalar da son yıllarda popülerleşen ameliyatsız estetik uygulamalar arasında yer alıyor. Bu yöntemler her geçen gün daha çok gelişerek performans/zaman açısında oldukça etkileyici sonuçlar sunuyor.

Ameliyatsız estetik uygulamaları yapılan işleme göre yaklaşık olarak 15 dakika ile 40 dakika arasında değişkenlik gösterir ve büyük değişimler elde etmeyi mümkün kılar.

Botoks ve dolgu uygulamaları kırışıklıklar karşısında etkili çözüm sunarken aynı zamanda yüz bölgesinde ön plana çıkarılmak istenen alanlarda da etkili oluyor. Gıdık, dudak, burun ucu, elmacık kemiği gibi alanlarda değişim elde etmek isteyenler için de ameliyatsız yöntemler etkili oluyor.

Neden ameliyatsız estetik?

Estetik algısı yüzyıllardır insanların hayatının önemli noktalarından birisi. Güzellik kavramı hem kişisel hem de çevresel olarak değerlendirilen insanların görmekten ya da sahip olmaktan keyif aldığı durumları ya da görünümleri ifade ediyor.

Ameliyatsız estetik uygulamaları da kısıtlı zamanı olan, ameliyat gibi köklü değişimlerden ilk etapta çekinen, cildin elastikiyetini kaybetmesi ve yıpranması ile ilgili kaçınılmaz süreçte erken yaşta önlem almak isteyen herkese çözüm sunuyor.

Uygulamaların kısa sürede tamamlanması, etkilerinin 6 ay ila 18 ay arasında devam etmesi ve bu süre sınırlaması sayesinde kişinin daha farklı bir görünüm talep etmesine olanak sağlaması da bu operasyonların çok daha fazla popüler olmasında etkili oluyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Instagram: @drturkyilmaz
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