Ameliyatta unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

Batuhan Ş., 5 beş ay önce evinde kahvaltı yaparken baygınlık geçirip, masanın üzerindeki çay bardağının üzerine düştü. Bardak kırıldı, 2 santimetrelik cam parçası, Batuhan Ş.'nin sağ göz yuvasının içine kaçtı. Ailesi, olayın ardından çocuklarını bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Batuhan Ş.’nin gözündeki cam parçası, unutuldu. Yaklaşık 40 gün gözünde 2 santimetre uzunluğundaki cam parçası ile yaşayan ve camın sürekli hareket etmesi ile sinir dokuları parçalanan Batuhan Ş., bir gözünü kaybetti.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Yaşananların ardından Batuhan Ş., yeniden gittiği hastanede ameliyata alındı. Cam parçası çıkarılan ancak görme yetisini kaybettiği belirlenen Batuhan Ş.'nin sağ gözüne protez takıldı.

Batuhan Ş.'nin ailesi, yaşananların ardından şikayetçi oldu ve destek için kentte bulunan Hasta Hakları Derneği'ne de müracaatta bulundu.

‘MAĞDURİYETLERİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ’

Hasta Hakları Derneği Başkanı Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Bekir Karaaslan, Batuhan Ş.'nin tedavi sürecinde ihmallerin söz konusu olduğunu söyledi. Dernek olarak gönüllülük usulü ile hizmet verdiklerini anlatan Doç. Dr. Karaaslan, sağlık alanında yaşanılan tüm mağduriyetlerde vatandaşlara destek olacaklarını ifade etti.