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Amerika’nın göbeğinde İstiklal Marşı! New York Times meydanından İstiklal Marşı’nın sesi yükseldi

13.02.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin sembollerinden biri olarak kabul edilen Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Times Meydanı’ndan İstiklal Marşı’nın sesleri yükseldi. Etkinliğe Türklerle birlikte çok sayıda yabancı da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin dışında dünyada da geniş yankı uyandırdı. 10 ili etkileyen depremlerin sonrasında bölgeye hem Türkiye’den hem de dünyadan ayrdım yağdı. ABD'de New York ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.

KARANFİL BIRAKTILAR

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Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.

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Etkinliğe Amerikan-Türk kamuoyundan iş insanları, öğrenciler ve uzun süredir ABD'de yaşayan Türkler ile çok sayıda yabancı da katıldı Depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte farkındalık yaratmak amacıyla depremden etkilenenlere acil destek çağrıları da yapıldı. (AA)

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