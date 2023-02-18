Amerika ve Çin arasındaki casus balon gerginliğinde yeni iddia! 400 dolarlık füzeyle düşürülen cisim 12 dolarlık balon mu?

Amerika ve Çin arasındaki casus balon geriliminde yeni bir iddia dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin 100 milyon dolarlık F-22 jetlerini, 50 bin dolar bedelinde yakıtla uçurup, 400 bin dolar değerindeki füzeyi kullanarak vurduğu nesnenin 12 dolarlık balon olduğu öne sürüldü.

400 BİN DOLAR HARCANDI AMA...

Illinois eyaletindeki Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade adlı grup, yüksek irtifada uçabilen balonlarının, ABD ordusuna ait savaş jeti tarafından 10 Şubat'ta Kanada hava sahasında düşürülmüş olabileceğini ifade etti. Havacılık sektörü üzerine yayınlar yapan Aviation Week Network'ün internet sitesindeki haberde, ekibin Pico Balloon K9YO adlı balonun izini 9 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi. Siteye konuşan ekip, balonun en son Alaska açıklarında göründüğünü ve tahmini rotaya göre 10 Şubat'ta Kanada'nın Yukon bölgesi üzerine savrulmuş olabileceğini belirtti.

ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post, F-22 savaş jetinin cisimleri düşürmek için kullandığı Sidewinder füzesinin yaklaşık 400 bin dolar, amatör grubunun balonununsa 12 ila 180 dolar değerinde olduğuna dikkat çekti.