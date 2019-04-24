Amerikalı Müslüman komedyenden Trump'ın damadına çağrı

Amerikalı Müslüman komedyen Hasan Minhaj, birlikte katıldıkları bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner'i, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a mesaj atarak, tutuklu kadın aktivistin serbest bırakılmasını talep etmeye çağırdı.

Time dergisinin New York'ta düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Minhaj, seyirciler arasında oturan Kushner'a alaycı bir tonla eleştiriler yöneltti.

Konuşmasının başında, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'dan övgüyle bahseden Minhaj, Kushner'e hitaben şunları söyledi:

"Bu salonda birçok güçlü kişi olduğunu biliyorum. Beyaz Saray'dan üst düzey yetkili, Bin Selman'a mesaj atıp, 'Hey, belki bu kişinin (El-Hezlul) hapishaneden çıkmasına yardım edebilirsin, çünkü orada olmayı hak etmiyor' derse muhteşem olur."

Minhaj sahnedeki konuşmasının ardından Time dergisine yaptığı açıklamada da Kushner'in tepkisini göremediğini ancak yaptığı öneride samimi olduğunu vurgulayarak, "Sadece Bin Selman'a Whatsapp'tan yazmasını umuyordum." diye konuştu.