Amigdala nedir, amigdalanın işlevi nedir?

Duygusal tepkiler ve hafızadan sorumlu olan bölge günün her anında kullanılır. Herhangi bir olaya tepki vermeniz veya daha önce yaşadığınız bir olayda hissettiklerinizi hatırlamanız bu bölgenin sorumluluğundadır. Latincede corpus amygdaloideum olarak bilinen bu alan içerisinde birçok duygu depolanır. Amigdala Nerededir ve Nasıl Çalışır? Beynin medial temporal lobunun içerisinde bulunan nöronlar birleşerek amigdalayı oluşturur. Sıklıkla sorulan amigdala nedir sorusuna kişilerin en çok yaşadığı korku, sevinç ve yaygın olan diğer duyguların üretildiği yer adı verilebilir. Üretilen bu duygular kişiden kişiye değişecek şekilde dışa vurulur. Deneyimlerden ve yaşanmış olaylardan elde edilen farklı duygular burada depolanır. Depolanan bu duygular herhangi benzer bir durumda tekrar ortaya çıkabilir. Duygusal zeka olarak adlandırılan bu bölge verdiğiniz tepkilerle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin ani bir hareket sebebiyle hissettiğiniz korku bu bölgeye sinyaller gönderir ve ileride kullanılmak üzere kaydedilir. Bunun yanında güzel bir haber sayesinde hissettiğiniz mutluluk da aynı şekilde amigdalaya aktarılır. Genelde korkuyu kontrol eden bölge olarak anılmasının yanında kaygı, karar verme ve saldırganlık gibi özellikler de burada üretilir. Amigdalada oluşan herhangi olağan dışı bir durum bu tür özellikleri de fazlasıyla etkiler. Beyinde oluşan çoğu rahatsızlık gibi bu bozukluk da bazı yöntemlerle tedavi edilebilir. Bazı kişilerin amigdalaya sahip olmadığı da gözlemlenir. Aşırı rahatsız edici sonuçları olmasa da amigdalaya sahip olmak her açıdan büyük önem taşır.

Amigdala Bozukluğu Nedir? Herhangi bir olay yaşandığında verilen tepkiler önce beynin farklı bir alanında ölçülür. Yaygın olarak merak edilen amigdala nedir ne işe yarar sorusunda da, verilecek tepkilerin filtrelenip sağlıklı bir şekilde dışa vurulması cevabı verilebilir. Fakat bazen bu işlemde bazı problemler ortaya çıkar. Bu durumlarda verilen tepki diğer alanlarda kontrol edilmeden direkt amigdalaya düşer. Bunun sonucunda hem günlük yaşamı hem de çevreyi etkileyen amigdala bozukluğu ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkta kişi kendi olduğu kadar etrafındaki insanları da üzer ve kırar. Etki alanının büyük olması sebebiyle bölgenin sağlıklı olması önemli rol oynar. Verilen aşırı tepkiler ve benzeri davranışlar kişinin kısa ve uzun vadede tüm hayatını etkiler. Bozukluk kişilerin kendisinde olduğu kadar iletişim sırasında da kendini gösterir. Bozukluğa sahip kişiler bazen verdiği tepkiler ve davranışları yüzünden etkili iletişim kuramaz. Bunun sonucunda özgüven eksikliği, yalnızlık ve buna benzer birçok sonuç ortaya çıkabilir. Her ne kadar karamsar görünse de rahatsız edici bu rahatsızlığı bazı yöntemlerle kolayca hafifletebilirsiniz.