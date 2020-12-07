Amigdala nedir, amigdalanın işlevi nedir?

Duygusal tepkiler ve hafızadan sorumlu olan bölge günün her anında kullanılır. Herhangi bir olaya tepki vermeniz veya daha önce yaşadığınız bir olayda hissettiklerinizi hatırlamanız bu bölgenin sorumluluğundadır. Latincede corpus amygdaloideum olarak bilinen bu alan içerisinde birçok duygu depolanır.
Beynin medial temporal lobunun içerisinde bulunan nöronlar birleşerek amigdalayı oluşturur. Sıklıkla sorulan amigdala nedir sorusuna kişilerin en çok yaşadığı korku, sevinç ve yaygın olan diğer duyguların üretildiği yer adı verilebilir. Üretilen bu duygular kişiden kişiye değişecek şekilde dışa vurulur. Deneyimlerden ve yaşanmış olaylardan elde edilen farklı duygular burada depolanır. Depolanan bu duygular herhangi benzer bir durumda tekrar ortaya çıkabilir. Duygusal zeka olarak adlandırılan bu bölge verdiğiniz tepkilerle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin ani bir hareket sebebiyle hissettiğiniz korku bu bölgeye sinyaller gönderir ve ileride kullanılmak üzere kaydedilir. Bunun yanında güzel bir haber sayesinde hissettiğiniz mutluluk da aynı şekilde amigdalaya aktarılır. Genelde korkuyu kontrol eden bölge olarak anılmasının yanında kaygı, karar verme ve saldırganlık gibi özellikler de burada üretilir. Amigdalada oluşan herhangi olağan dışı bir durum bu tür özellikleri de fazlasıyla etkiler. Beyinde oluşan çoğu rahatsızlık gibi bu bozukluk da bazı yöntemlerle tedavi edilebilir. Bazı kişilerin amigdalaya sahip olmadığı da gözlemlenir. Aşırı rahatsız edici sonuçları olmasa da amigdalaya sahip olmak her açıdan büyük önem taşır.
Herhangi bir olay yaşandığında verilen tepkiler önce beynin farklı bir alanında ölçülür. Yaygın olarak merak edilen amigdala nedir ne işe yarar sorusunda da, verilecek tepkilerin filtrelenip sağlıklı bir şekilde dışa vurulması cevabı verilebilir. Fakat bazen bu işlemde bazı problemler ortaya çıkar. Bu durumlarda verilen tepki diğer alanlarda kontrol edilmeden direkt amigdalaya düşer. Bunun sonucunda hem günlük yaşamı hem de çevreyi etkileyen amigdala bozukluğu ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkta kişi kendi olduğu kadar etrafındaki insanları da üzer ve kırar. Etki alanının büyük olması sebebiyle bölgenin sağlıklı olması önemli rol oynar. Verilen aşırı tepkiler ve benzeri davranışlar kişinin kısa ve uzun vadede tüm hayatını etkiler. Bozukluk kişilerin kendisinde olduğu kadar iletişim sırasında da kendini gösterir. Bozukluğa sahip kişiler bazen verdiği tepkiler ve davranışları yüzünden etkili iletişim kuramaz. Bunun sonucunda özgüven eksikliği, yalnızlık ve buna benzer birçok sonuç ortaya çıkabilir. Her ne kadar karamsar görünse de rahatsız edici bu rahatsızlığı bazı yöntemlerle kolayca hafifletebilirsiniz.
Bu bozukluğun ayırt edici birçok belirtisi vardır. Bu belirtiler sıklıkla göz ardı edilir veya umursanmaz. En belirgin özelliklerden bir tanesi ani tepkiler vermedir. En basit bir olaya bile aşırı tepki vermek bu rahatsızlığın başlangıcı sayılabilir. Ayrıca bunun tam tersi de mümkündür. Diğerinde olduğu kadar sık görülmese de herhangi bir korku anında tepkisiz kalmak da bozukluk belirtisidir. Duygusal hafıza da bu bölgeyle bağlantılı olduğu için depolanan duygular birbirinden çok farklı olabilir. Bu bölgede bozukluğa sahip olan kişiler olayları düşünmeden hızlı şekilde tepki verir. Gösterilen fevri davranışların sonucunda çoğu zaman pişmanlık görülür. Amigdalanın olması gerekenden daha büyük olması da bipolar bozukluğu beraberinde getirebilir. Hayatı önemli ölçüde etkileyen amigdala hasarını kendi yöntemlerinizle iyileştirebilirsiniz…
Uzun sürelerdir araştırılan ve yapılmak istenen bu bozukluğun tedavisi aslında kişinin kendisindedir. Yani izleyeceğiniz birkaç adımla amigdala bozukluğu tedavisini kendi yöntemlerinizle yapabilirsiniz. Bunlardan ilki herhangi bir olay sonucunda vereceğiniz tepki üzerinde biraz düşünmenizdir. Ani reaksiyonlar yerine oturup olay ve kendi tepkiniz üzerine biraz düşünerek rahatsızlığı önemli ölçüde hafifletebilirsiniz. Bu sayede hem siz ileride pişman olacağınız tepkiler vermezsiniz hem de karşınızdaki kişiyi kırmadan olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Düşünme sayesinde evinizde veya herhangi bir yerde kolayca kendinize amigdala terapisi uygulayabilirsiniz. Bir diğer tedavi yöntem de nefes egzersizleridir. Nefes egzersizleri birçok yerde işe yarayan yöntemler arasındadır ve bu alanda da yardımınıza koşar. Korku veya endişe anlarında düzenli nefes alıp vermeyle daha sağlıklı düşünebilir ve tepki verebilirsiniz. Düzenli nefes egzersizlerini sadece olay anında yapmak yerine hayatınızın bir parçası haline getirerek gelecek olaylara da hazırlık yapabilirsiniz. Bu yöntemler dışında uzaklaşmak da etkili yöntemlerden bir tanesidir. Fazla tepki vereceğinizi düşündüğünüz anlarda uzaklaşarak sakinleşebilir ve daha mantıklı düşünmek için kendinize zaman tanıyabilirsiniz. Kendinizin yapacağı bu yöntemleri sıkça uygulayarak bir rutin haline getirebilirsiniz. Bu şekilde acil zamanlarda ani kararlar vermek yerine rutininizi uygulayabilirsiniz. Kendi yöntemlerinizin yanında dilerseniz ek takviye de alabilirsiniz. Takviyeler arasında amigdala ilaçları ön sırada gelir. Bu ilaçlar sayesinde bozukluğu önemli ölçüde hafifletebilirsiniz. Bu alanda en çok anti kaygı ilaçları kullanılır. Bunlar amigdalayı hedef alsa da diğer alanları da etkiler ve yan etkileri olabilir. Bunlar arasında konsantrasyon, uyku ve motivasyon eksiklikleri önde gelir. Çok etkili ilaçlar olması sebebiyle dikkatli kullanım gerektirir. Hem kendi yöntemlerinizle hem de ek takviyelerle bu bozukluğu yenebilirsiniz.
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