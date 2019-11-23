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Ana, kız, baba, oğul... "Akbaba" operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana'da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla kredi çektikleri öne sürülen, aralarında bir mahalle muhtarı, baba-oğul, anne-kızın da bulunduğu 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "Akbaba" operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çiftçilerin arazilerine zorla el koyup onların adına sahte evraklar düzenleyerek yaklaşık 3 milyon lira kredi çektiği öne sürülen bir organize suç örgütünün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda iddiaya göre Adıyaman'dan gelen K. ailesinin Karataş ilçesinin bir mahalle muhtarının da yardımıyla aralarında ikisinin de öldüğü 74 vatandaşın 65 parsel araziyi zorla sahiplendiği belirlendi.
Örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin de ifadelerini alan ekipler, önceki gün “Akbaba” adını verdiği operasyon için düğmeye bastı. 22 Kasım şafak vakti 15 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında aralarında bir muhtar S.K.’nin bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, kredi çekmek için düzenlenen yaklaşık 400 sahte belge ele geçirildi. Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede evrakların ve imzaların sahte olduğu tespit edildi.

Örgüt elemanlarının sahte evraklarla bugüne kadar bankalardan 3 milyon lira kredi çektikleri de ileri sürüldü. Gözaltına alınan şahısların mal varlıklarına ise tedbir konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar arasında ana-kız, baba-oğlun da olduğu öğrenildi. Zanlılardan sadece bir kişinin üzerinde 3 bin dönüm arazi olduğu da öne sürüldü. Ayrıca zanlıların alınan ilk ifadelerinde yasal olmayan hiç bir işlemlerinin olmadığını bütün işlemlerinin yasal olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlıları sorgusu devam ediyor.

(İHA)

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adana arazi gözaltı akbaba

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adanadan adam çıktıgı nerde görülmüşki
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