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Ana sınıfı öğretmeni öğrencilerinin olumsuz yorumlarını ifşa etti! “Onları öğle yemeğinde yiyeceğimi düşünüyorlar”

19.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde ana sınıfı öğretmeni olarak çalışan Sue isimli bir kadın öğrencilerinin kendisine yönelik olumsuz söylemlerini TikTok’tan yaptığı paylaşımla ifşa etti. TikTok’ta “Suestylevibes” kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın öğrencilerinin vücut şekliyle alay ettiklerini söyleyerek küçük çocukların bazı durumlarda ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne serdi.

Ana sınıfı öğretmeni öğrencilerinin olumsuz yorumlarını ifşa etti! “Onları öğle yemeğinde yiyeceğimi düşünüyorlar”

Amerika Birleşik Devletleri’nde ana sınıfı öğretmeni olarak çalışan Sue isimli bir kadın öğrencilerinin vücut ölçüleri nedeniyle kendisiyle alay ettiğini paylaştığı bir TikTok videosuyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 641 bin izlenmeye ulaşan Sue gönderisine, “Öğrencilerim için malzeme asla bitmeyecek” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken gönderisinde Sue, öğrencilerinin büyük şeklini fark ettiklerinde diğer insanlardan farklı göründüğünü söyleyerek hayal güçlerini kullanarak ilginç benzetmeler yaptığını dile getirdi. Çocukların dünyasını gözler önüne seren Sue, gönderisinde öğrencilerinin kendisine “İki tür insan vardı. Bazıları çizgi şeklinde bazıları ise yuvarlak” dediğini söyledi. Bazı öğrencilerinin kendisinden korktuğunu dile getiren Sue, “Onları öğle yemeğinde yiyeceğimi düşünüyorlar” dedi.

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Sue’nin paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları gönderinin yorum bölümüne adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Cesaretiniz için tebrik ediyorum. Gerçekten dünyanın en güzel kadınısınız” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Aman Tanrım. Benzetmeleri karşısında öfkeme engel olamadım. Bu tamamen ailelerden kaynaklanan bir sorun” yorumunu ekledi.

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