Beyonce'dan yuvarlak bedenlerin kabul görmesi çağrısı

Popüler müziğin süper starı, dünyanın en çok fotoğraflanan kadını Beyonce, Vogue dergisinin eylül özel sayısı için sahne makyajı, saç eklemesi veya peruk olmaksızın kameraların karşısına geçerken içini de döktü. Geçen yıl ikizlerini acil bir sezaryenle dünyaya getirmesinden beri bedenini daha çok dinlediğini söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, zayıflık çılgınlığına karşı yuvarlak kıvrımlı bedenlerin kabul görmesi ve takdir edilmesi çağrısı yaptı. Dergi için bir makale kaleme alan Beyonce ''Bence doğal bedenlerindeki güzelliği görmek ve takdir etmek hem kadınlar hem de erkekler için önemli'' dedi. 'İLK DOĞUMDAN SONRA HIZLA KİLO VERMEK ZORUNDAYIM SANDIM' Ünlü rapçi Jay-Z ile evli olan, kocasının 'ihaneti' yüzünden sarsılan evliliğinin tekrar yoluna girmesinin ardından ikizler dünyaya getiren Beyonce, Ocak 2012'de ilk çocuğu Blue Ivy'yi doğurduğunda kendini görünüşüyle ilgili toplumsal baskı altında hissettiğini ve kendini hızla kilo vermeye zorladığını belirtti. İKİNCİ DOĞUMDAN SONRA BİR AY YATAK İSTİRAHATİ

Haziran 2017'de ise sağlık riski yüzünden acilen sezaryen ameliyatına girdiğini, Rumi ve Sir adını verdikleri ikizlerin zorlu doğumunun ardından bir ay yatak istirahatine ihtiyaç olduğunu aktardı. 99 KİLOYDU Doğumun ardından 99 kilo geldiğini ve ameliyatın etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğunu anlatan Beyonce ''İyileşme sürecinde kendime öz sevgi ve öz bakım verdim ve daha yuvarlak hatlı halimi benimsedim. Vücudumun olmak istediği hali kabul ettim'' dedi. Nisanda Coachella festivalinde 100 dansçının desteğiyle 2 saat aralıksız müzik ve dans performansı sergileyerek sahnelere muhteşem bir dönüş yapan Beyonce, Coachella'ya hazırlanmak için vegan beslendiğini, alkol, kahve ve meyve suyunu diyetinden çıkardığını kaydetti. 'HALA TOPLUYUM VE DERT ETMİYORUM' ''Kendime karşı sabırlı oldum ve daha yuvarlaklaşmış hatlarımın keyfini çıkardım… Bugün hala kollarım, omuzlarım, göğüslerim ve kalçalarım daha toplu. Küçük bir anne göbeğim var ve ondan kurtulmak için acele etmiyorum, çünkü hakiki'' diye eklemeyi ihmal etmedi.