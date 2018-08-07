Beyonce'dan yuvarlak bedenlerin kabul görmesi çağrısı

Popüler müziğin süper starı, dünyanın en çok fotoğraflanan kadını Beyonce, Vogue dergisinin eylül özel sayısı için sahne makyajı, saç eklemesi veya peruk olmaksızın kameraların karşısına geçerken içini de döktü.
Geçen yıl ikizlerini acil bir sezaryenle dünyaya getirmesinden beri bedenini daha çok dinlediğini söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, zayıflık çılgınlığına karşı yuvarlak kıvrımlı bedenlerin kabul görmesi ve takdir edilmesi çağrısı yaptı.
Dergi için bir makale kaleme alan Beyonce ''Bence doğal bedenlerindeki güzelliği görmek ve takdir etmek hem kadınlar hem de erkekler için önemli'' dedi.
'İLK DOĞUMDAN SONRA HIZLA KİLO VERMEK ZORUNDAYIM SANDIM'
Ünlü rapçi Jay-Z ile evli olan, kocasının 'ihaneti' yüzünden sarsılan evliliğinin tekrar yoluna girmesinin ardından ikizler dünyaya getiren Beyonce, Ocak 2012'de ilk çocuğu Blue Ivy'yi doğurduğunda kendini görünüşüyle ilgili toplumsal baskı altında hissettiğini ve kendini hızla kilo vermeye zorladığını belirtti.
İKİNCİ DOĞUMDAN SONRA BİR AY YATAK İSTİRAHATİ
Haziran 2017'de ise sağlık riski yüzünden acilen sezaryen ameliyatına girdiğini, Rumi ve Sir adını verdikleri ikizlerin zorlu doğumunun ardından bir ay yatak istirahatine ihtiyaç olduğunu aktardı.
99 KİLOYDU
Doğumun ardından 99 kilo geldiğini ve ameliyatın etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğunu anlatan Beyonce ''İyileşme sürecinde kendime öz sevgi ve öz bakım verdim ve daha yuvarlak hatlı halimi benimsedim. Vücudumun olmak istediği hali kabul ettim'' dedi.
Nisanda Coachella festivalinde 100 dansçının desteğiyle 2 saat aralıksız müzik ve dans performansı sergileyerek sahnelere muhteşem bir dönüş yapan Beyonce, Coachella'ya hazırlanmak için vegan beslendiğini, alkol, kahve ve meyve suyunu diyetinden çıkardığını kaydetti.
'HALA TOPLUYUM VE DERT ETMİYORUM'
''Kendime karşı sabırlı oldum ve daha yuvarlaklaşmış hatlarımın keyfini çıkardım… Bugün hala kollarım, omuzlarım, göğüslerim ve kalçalarım daha toplu. Küçük bir anne göbeğim var ve ondan kurtulmak için acele etmiyorum, çünkü hakiki'' diye eklemeyi ihmal etmedi.
Performanslarında Siyah Gücü hareketine selam göndermesi ve feminist çıkışlarıyla tanınan şarkıcı, oğlu Sir'in cesur ve güçlü olurken aynı zamanda nazik ve duyarlı olabileceğini de bilmesini istediğini belirtti.
'OĞLUMA KADINLARA DÜRÜST OLMASINI ÖĞRETECEĞİM'
''Oğlumun duygusal zekasının yüksek olmasını istiyorum, şefkatli, umursayan, doğruyu söyleyen, dürüst bir insan olmakta özgür olmasını istiyorum'' vurgusu yapan Beyonce, ''Kadının erkekten istediği tüm şey budur, ama yine de bunu oğullarımıza öğretmeyiz'' dedi.
"Daha fazla öğrenmek, daha fazla öğretmek, dolu dolu yaşamak istiyorum. Artık şükran evresindeyim. Kim olduğumu kabul ediyorum'' ifadelerini kullandı.
ATASI KÖLE SAHİBİ ÇIKTI
Son dönemde kökenlerini araştırdığında, kölesine aşık olup evlenen bir köle sahibinin soyundan geldiğini öğrendiğini, bu olguyu hazmatmesinin zaman aldığını anlatan Beyonce, Vogue dergisinin 'yılın en önemli sayısı' diye takdim ettiği geleneksel eylül özel sayısına kapak yaptığı ilk Afro Amerikalı oldu.
DÜNYACA ÜNLÜ MODA DERGİSİ İÇİN HER BAKIMDAN İLK
Kendisine kapak, çekimler ve içerik üzerinde tam kontrol verilmesi karşılığı bunu kabul eden Beyonce, çekimleri 23 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Tyler Mitchell ile gerçekleştirdi.
Vogue kapağı çeken ilk siyah fotoğrafçı olan Mitchell, Beyonce gibi bir ikonla birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu sosyal medayada dile getirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum