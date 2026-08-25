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İçten içe her şeyi kıskanıyorlar! En fesat 3 burç belli oldu

Astrolojide her burcun güçlü olduğu kadar zorlayıcı karakter özellikleri de bulunuyor. Kimileri öfkesini açıkça gösterirken kimileri ise hissettiklerini belli etmemeyi tercih ediyor. Özellikle rekabet, kıskançlık ve başkalarının başarılarına karşı verilen tepkiler söz konusu olduğunda bazı burçların diğerlerinden daha fazla öne çıktığı düşünülüyor.

İçten içe her şeyi kıskanıyorlar! En fesat 3 burç belli oldu
Gökçen Kökden

Astrolojik yorumlara göre duygularını içinde yaşayan ve kıskançlığını kolay kolay belli etmeyen 3 burç dikkat çekiyor. Elbette burç yorumları kişilik hakkında kesin bir değerlendirme sunmuyor. Ancak astrolojide bazı burçlar; rekabetçi, kıskanç veya karşılaştırmaya yatkın özellikleriyle anılıyor. İşte astroloji yorumlarında "fesatlık" konusunda adı sık geçen o üç burç...

AKREP: HİÇBİR DETAYI UNUTMUYOR

İçten içe her şeyi kıskanıyorlar! En fesat 3 burç belli oldu 1

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Akrep burcu. Güçlü sezgileri ve gözlem yeteneğiyle bilinen Akrepler, çevrelerinde yaşananları çoğu zaman en ince ayrıntısına kadar takip eder.

Duygularını dışarıya kolayca yansıtmadıkları için ne düşündüklerini anlamak her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle kendilerini biriyle kıyasladıklarında veya sahip olmak istedikleri bir şeyi başkasında gördüklerinde kıskançlık duyguları yoğunlaşabilir.

Akrep burcunu farklı kılan nokta ise yaşananları kolay kolay unutmaması. Kendisine yapılan bir davranışı uzun süre hafızasında tutabilir. Bu nedenle astrolojide Akrep, kıskançlığını ve kırgınlığını sessizce içinde büyütebilen burçlardan biri olarak gösteriliyor.

BAŞAK: HER ŞEYİ KIYASLAYABİLİYOR

İçten içe her şeyi kıskanıyorlar! En fesat 3 burç belli oldu 2

Başak burçları genellikle çalışkan, detaycı ve mükemmeliyetçi karakterleriyle tanınıyor. Ancak tam da bu mükemmeliyetçilik zaman zaman onları yoğun bir karşılaştırma döngüsünün içine sokabiliyor.

Birinin kariyerindeki yükselişinden görünüşüne, ilişkisinden yaşam tarzına kadar pek çok ayrıntıyı fark edebilirler. Özellikle kendilerinin çok emek verdiği bir konuda başka birinin kolayca başarıya ulaştığını düşündüklerinde içten içe rahatsızlık yaşayabilirler.

Üstelik Başak'ın eleştirel tarafı yalnızca başkalarına değil, kendisine karşı da oldukça güçlü. Dolayısıyla kıskançlığının arkasında çoğu zaman "Ben neden bunu başaramadım?" düşüncesi yatabilir. Hissettiklerini açıkça göstermek yerine karşısındaki kişinin kusurlarını bulmaya yönelmesi ise onu bu listenin iddialı isimlerinden biri haline getiriyor.

OĞLAK: REKABET SÖZ KONUSUYSA İŞLER DEĞİŞİYOR

İçten içe her şeyi kıskanıyorlar! En fesat 3 burç belli oldu 3

Disiplin, başarı ve hedef denildiğinde astrolojide akla ilk gelen burçlardan biri Oğlak. Oğlaklar genellikle başkalarının hayatıyla ilgilenmek yerine kendi hedeflerine odaklanmalarıyla bilinse de konu başarı olduğunda rekabetçi tarafları ortaya çıkabiliyor.

Özellikle kariyer, para, statü ve toplumdaki konum gibi alanlarda kendilerinden daha başarılı olduğunu düşündükleri kişileri fark etmemeleri oldukça zor.

Oğlak burcu çoğu zaman bu duygusunu açıkça belli etmek yerine daha fazla çalışmayı tercih ediyor. Ancak uzun zamandır ulaşmaya çalıştığı bir hedefe başka birinin kendisinden önce ulaşması, içten içe kıskançlık yaşamasına neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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