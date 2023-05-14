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  4. Anadolu Ajansı'dan seçim açıklaması: Tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz

Anadolu Ajansı'dan seçim açıklaması: Tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz

14.05.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı (AA),Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki veri akışına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı'dan seçim açıklaması: Tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz

Seçim sonuçlarını abonelerine ulaştıran Anadolu Ajansı bir açıklama yaptı. AA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz." denildi.

"SONUÇLARI DOĞRUDAN SERVİS EDİYORUZ"

AA'nın açıklaması şu şekilde:
"Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımı veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz.

Daha önce kamuoyuna açıkladığımı stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde
iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık.

Anadolu Ajanası her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz. Kamuyona saygıyla duyurulur."

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