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Anadolu Ajansı Editörü Boyraz Kudüs'te bacağından vuruldu

11.05.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

Anadolu Ajansı Editörü Boyraz Kudüs'te bacağından vuruldu

Yaşadıklarını anlatan Boyraz, Aksa'dan TRT Haber'e canlı yayın bağlantısı sırasındaki kargaşadan dolayı Aslanlı Kapı'dan çıkmaya çalışırken yaşanan izdiham sırasında ezilme tehlikesi atlattığını söyledi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Boyraz, Aslanlı Kapı'dan çıkış sırasında mermilerin hedefi olduklarını, polislerin iki el ateş açarak bacağından yaraladığını belirtti.

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Ayrıca kendisi gibi eşi Kudüs Konsolosluğunda çalışan Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktaran Boyraz, ardından yakınlardaki bir gazeteci arkadaşlarının ofisine geçtiklerini, ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından orada yapıldığını anlattı.

Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildiklerini aktardı. (AA)

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