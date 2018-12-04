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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: 944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda örgütün sözde 'dua listesi'nde adı geçen 54 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Fetullah Gülen'in birinci sırada yer aldığı listenin örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında 944 kişinin yer aldığı 'dua listesi'nin tespitine ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Kaynak Holding A.Ş. ve bağlantılı şirketlerle ilgili olarak “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 944 kişilik bir dua listesinin ele geçirildiği belirtildi.

Birinci sırasında Fetullah Gülen'in yer aldığı listenin "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu listede kimlik bilgileri belirlenen kişiler arasında örgüt liderinin akrabası olan, örgütün Bylock adlı haberleşme ağını kullanan, örgütün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine fiilen katılan, örgüt faaliyeti kapsamında kurulan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup olan ve yine örgüte ait ticari firmalarda çalışan kişiler bulunduğunun saptandığı vurgulandı.

54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Bahse konu listede adı geçip FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişi hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne arama, el koyma ve gözaltı emri verildiği, 4 Aralık’ta başlatılan operasyon kapsamında 54 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ dua listesi Fetullah Gülen operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oh ne güzel olmuş mal varlıklarına el koyun şükürkü siyasi kanadından kimse yok yoksa ülke rezil olurdu siyasi dediğim beraber yürüten bu yollarda ergenekonu balyozu beraber hazırlayan okyanus ötesine selam gönderenler arkasından gözyaşı dökenler hatıra fotoğrafı çektirenler ziyaretine gidenleri kastediyom yani kimseyi suçlamıyom
akpartinin yaptigi hatalar bunlarin ekmegine yag suruyor bence daha dikkatli olmali akp
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