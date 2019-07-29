Anadolu Isuzu, rekor midibüs ihracatına hazırlanıyor

Tiflis'te kullanılacak Isuzu Novociti Life araçları üretim aşamasında incelemek isteyen eski Milan futbol takımı oyuncusu ve yeni Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, 24 Temmuz'da Isuzu fabrikasına yaptığı ziyarette araçları yakından görerek beğenilerini iletti.

Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de hizmet vermeye başlayacak olan Isuzu Novociti Life, ağustos ayında başlayacak teslimatlarla birlikte tek seferde Türk otomotiv tarihinin en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atmış olacak.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu'nun fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe daha da artırıyor.

İSTANBUL (AA) - Tiflis Belediyesi'ne ait Tbilisi Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam değeri 16,9 milyon avro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatını gerçekleştirecek.

Tiflis Belediyesi'ne ait Tbilisi Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam değeri 16,9 milyon avro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatını yapacak. İlk olarak gelecek ay başlayacak olan teslimatlar, yıl sonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC’ye gönderilecek 200 adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak.

- Hem konforlu, hem de alçak tabanlı midibüs

Verilen bilgiye göre, Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı.

Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

- Tekerlekli sandalyedeki yolcuların yan camları kullanabilmelerine imkan veriyor

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life'ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.

Hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlanan yeni Isuzu Novociti Life, bir yılda 3 ödül aldı.

