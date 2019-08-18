HABER

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa, Köroğlu Park, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile jandarma ve kara yolları görevlileri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri bölgede etkili olan sağanağa karşı uyarıyor.

Sürücülerin, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaması, emniyet kemeri takması, araç kullanırken telefonla görüşmemesi, uzun süre araç kullananların en az 15 dakika mola verdikten sonra yollarına devam etmesi ve otoyol kenarlarında araçlarını park ederek mola vermemesi isteniyor.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Tarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına, kadın eli değdiTarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına, kadın eli değdi
Kırşehir'de dolu ve yağmur etkili olduKırşehir'de dolu ve yağmur etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu Bolu Dağı Tüneli Gerede Karadeniz Köroğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

Sular çekildi, böyle görüntülendi! 'Zararımız büyük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.