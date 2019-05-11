Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi’nin “2018-2019 Öğretim Yılı” takvimine göre AÖF bahar dönemi final oturumları 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde dört oturumda gerçekleşecek. Final için hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, merakla sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini bekliyor. Her oturumda farklı bir yerde sınava giren öğrenciler, kötü bir sürpriz yaşamamak adına sınava girecekleri yeri gidip görmek istiyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Bahar dönemi ara sınav yerleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı, bu nedenle AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgelerinin en geç sınavdan 7 gün önce açıklanması bekleniyor.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

SINAV TÜRÜ / SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı

24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı

13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı

27 Temmuz 2019

